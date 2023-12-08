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Razg0n
Внутри блока питания Equites T500 на 500 Вт нашли контейнер с металлической стружкой
С ним устройство становится дороже

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Хотя разбирать блоки питания после покупки обычно не требуется, пользователь с Reddit под ником RedditCringe990 решил проявить любопытство и вскрыл приобретенный им БП Equites T500 на 500 Вт.


Внутри, возле группы конденсаторов, энтузиаст обнаружил странный металлический предмет, не обладающий электрической связью между остальными компонентами устройства. Он не имел никакого функционального назначения и был просто прикручен к блоку.

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RedditCringe990 деинсталлировал контейнер и снял с него верхнюю крышку, внутри располагался прозрачный пластиковый мешочек, заполненный металлической стружкой темного цвета. Поскольку Equites T500, судя по схемотехнике, не обладал никакими, даже самыми простейшими защитами, то стало очевидно, что контейнер был помещен в БП с целью придать ему больший вес.

Как известно, чем дороже и премиальнее блок питания, тем он тяжелее, вследствие размещения в нем как раз тех самых защит, от перегрузки, от повышенного и пониженного напряжения, от превышения мощности, от перегрева, от короткого замыкания и т. д. Таким образом, упомянутый выше посторонний предмет помещал БП в более высокую ценовую категорию, что по сути, является натуральным мошенничеством.

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Equites T500, хотя и заявлен, как способный выдать 500 Вт, на самом деле еле дотягивает до 170 Вт. Это еще одна известная уловка производителей низкокачественных блоков питания, когда указывается суммарный ток по линиям 3,3 В, 5 В и 12 В. В современных ПК хороший БП должен предоставлять практически полную заявленную мощность по линии 12 В, в основном для питания видеокарт.

#блок питания #мошенничество #equites #t500
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