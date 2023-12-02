Большой объем VRAM не стал спасением

Вышедшая весной 2021 года GeForce RTX 3060 мгновенно покорила сердца миллионов геймеров по всему миру. Хотя её стоимость в магазинах РФ могла достигать 80 тысяч рублей и более, вследствие разразившего в то время бума майнинга, достаточно производительный GPU и внушительный объем памяти в 12 ГБ позволили новинке затмить всех конкурентов.

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Со временем популярность GeForce RTX 3060 продолжала расти, и в предыдущем месяце достигла пика. Графический ускоритель занял 10% рынка, потеснив предыдущих фаворитов в лице GeForce GTX 1060 и GeForce GTX 1650. Казалось, что уже скоро как минимум каждый пятый игровой ПК будет оснащен GeForce RTX 3060.

Однако, в конце 2023 года ситуация начала в корне меняться. Согласно свежевышедшей статистике Steam, всего за месяц количество пользователей видеокарты сократилось, фактически, в два раза. Как видно из приведенного списка, показатели GeForce RTX 3060 рухнули с почти 10% до чуть более 5%.

Выходит, что GeForce RTX 3060 внезапно перестала быть народной, поскольку геймеры массово отказываются от нее в пользу других решений. 12 ГБ памяти GDDR6, так манившие многих, на самом деле оказались не нужны даже в тяжелых ААА-проектах. А там, где они могут пригодится, например в высоких разрешениях, уже не вывозит GPU GA106.

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По всей вероятности, новым любимчиком публики стала более современная GeForce RTX 4060. Она быстрее на 10%, имеет сбалансированный объем видеобуфера и может похвастаться поддержкой технологии DLSS Frame Generation, при этом стоя практически столько же.