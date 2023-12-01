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Razg0n
Сочетание DLSS FG и FSR 3 повышает FPS в играх на 300% — для этого потребуются две видеокарты
Своеобразное переизобретение SLI

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Найден новый способ значительного повышения количества частоты кадров в играх. Для этого необходимо иметь в ПК две видеокарты — NVIDIA GeForce 40-й серии и AMD Radeon RX 6000/7000. В результате становится возможным одновременное использование технологий DLSS Frame Generation и AMD Fluid Motion Frames.

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Работу по рендерингу в данном случае выполняет "зеленый" видеоадаптер, задействуя генератор кадров. А с помощью Radeon изображение уже выводится на монитор, также с применением "увеличителя FPS".

Для проведения эксперимента эксперты из QuasarZone установили в тестовую систему GeForce RTX 4090 и Radeon RX 6600, подключив к последнему кабель дисплея. После установки драйверов в качестве основной видеокарты была выбрана модель от NVIDIA.

В результате в таких играх, как Cyberpunk 2077 и Starfield, удалось достичь 300% увеличения FPS. А в Call of Duty: Modern Warfare III и Ratchet & Clank: Rift Apart фреймерейт вырост в два раза. К сожалению, никаких скриншотов и видео не приводится, и есть мнение, что объединение DLSS FG и AFMF может привести к довольно сильным искажениям картинки.

Кроме всего прочего, стоит учитывать, что второй GPU должет быть достаточно производительным. Radeon RX 6600 была задействована на 90%, так что бюджетные Radeon RX 6400/6500 здесь не подойдут. Да, и, в целом, нагромождение графических ускорителей не только требует дополнительного пространства в системном блоке, но и приводит к излишним расходам на счета за электроэнергию.

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Источник 1, источник 2

#radeon #dlss #fsr #4090 #frame generation
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