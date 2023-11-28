Компьютерная промышленность Поднебесной развивается семимильными шагами

Компания Loongson выпустила новейшие процессоры серии 3A6000, основанные на архитектуре LoongArch. Последние тесты показали, что по IPC новинка может посоперничать с Core i5-14600K. Так, в тесте SPEC CPU 2006 модель от Intel, ограниченная частотой 2,5 ГГц, демонстрирует схожие показатели со стоковым Loongson 3A6000.

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3A6000 имеет конфигурацию из 4 ядер и 8 потоков и изготавливается по 12 и 14 нм техпроцессам. Тактовая частота может колебаться от 2 до 2,5 ГГц, а энергопотребление достигать 50 Вт. Также присутствуют 256 КБ L2 и 16 МБ L3-кэша. К сожалению, процессор поддерживает только память стандарта DDR4-3200, как и его предшественник, 4-х ядерный 4-х поточный Loongson 3A5000.

Китайский энтузиаст под ником Uncle Tony провел стрим, на котором был оценен потенциал разгона Loongson 3A6000. Будучи установленным на материнскую плату ASUS XC-LS3A6M, CPU с легкостью разогнался до 2,63 ГГц.



Блогер решил пойти дальше и, применив жидкий азот, достиг частоты в 3 ГГц. Дальнейшему росту количества мегагерц помешало ограничение в BIOS ASUS XC-LS3A6M. Предполагается, что Loongson 3A6000 может взять еще бо́льшую высоту.

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Компания Loongson заявила, что ее будущие процессоры получат более совершенный техпроцесс, таким образом им удастся сравняться с последними моделями от AMD и Intel. А уже в скором времени на рынке ожидается наплыв всевозможных ноутбуков, моноблоков и готовых ПК, содержащих в себе CPU на базе LoongArch.