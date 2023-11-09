Согласно информации из рекламных листовок

В сеть просочился флайер, на котором изображен фирменный ПК от Alienware, построенный с использованием неанонсированного процессора Ryzen 9000-й серии. Это может свидетельствовать о подготовке AMD к выпуску следующего поколения своих десктопных CPU. Если на предстоящей выставке CES она заговорит об обновлении платформы AM5, то по логике Alienware, будучи в курсе дел, уже сейчас может начать формировать маркетинговые материалы.

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Несколько дней назад также стало известно, что скоро AMD планирует представить APU Ryzen 8000, содержащие ядра Zen 4 и Zen4c, и графику RDNA3. Было бы нелогичным смешивать выпуск процессоров с разной архитектурой в одной серии, хотя ранее компания применяла подобную тактику.

Впрочем, в случае с Ryzen 9000 AMD может быть более последовательной для того, чтобы в очередной раз не запутывать энтузиастов и предоставить им корректную информацию о новом железе. Таким образом, новинки, по всей вероятности, будут основаны на архитектуре Zen 5.

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Какие-либо сроки не упоминаются, но вряд ли стоит задерживать выход обновленной линейки процессоров, так как в следующем году Intel представит платформу LGA 1851, которая, как ожидается, получит существенный прирост производительности относительно LGA 1700.