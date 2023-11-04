А также он гораздо энергоэффективнее их

В университете Цинхуа в Китае описали принцип создания и эксплуатации сверхпроизводительного и чрезвычайно энергоэффективного ускорителя искусственного интеллекта ACCEL, заточенного под задачи, связанные с компьютерным зрением.

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Архитектура полностью аналогового чипа подразумевает объединение традиционных электронных и оптических вычислений, что на выходе дает колоссально большую производительность, чем у NVIDIA A100, при в 4 млн раз меньшем энергопотреблении.

Эксперты считают, что создание ACCEL не стоит рассматривать в качестве усиления фрагментации рынка. Скорее он приближает нас к будущему гетерогенных вычислений, одновременно направляя вектор развития полупроводников в сторону создания специализированных устройств для удовлетворения конкретных потребностей, в противовес универсальным решениям.

ACCEL способен выполнять до 4,6 трлн операций в секунду в задачах машинного зрения, опережая NVIDIA A100 в 30 тысяч раз. Так называемая системная энергоэффективность выражается в способности производить до 74,8 квадриллиона операций в секунду при затрате 1 Вт мощности. Флагманский NVIDIA H100 и близко не сравнивается с данными показателями с его 80 млрд транзисторным бюджетом.

Поскольку ресурсоемкие операции производятся с использованием фотонов, построение ускорителя возможно с применением 180-нм техпроцесса. А дальнейшее уменьшение норм открывает путь к наращиванию производительности.

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Получается, что, несмотря на все санкции, применяемые в настоящее время к Китаю, исследования и разработки внутри страны не только не останавливаются, но и значительно продвигаются вперед. Возможно, в будущем Поднебесная сможет обогнать США в сфере создания высокотехнологичных вычислительных устройств.