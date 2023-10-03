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Razg0n
Доллар не "улетел" за 100 рублей — последний шанс купить видеокарту по низкой цене
Вероятно, скоро графические ускорители могут подорожать

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Изменение глобальных макроэкономических условий и структурная трансформация российской экономики оказали давление на курс доллара, вынудив последний перешагнуть психологическую отметку в 100 р. за 1$. Поскольку многие товары, в том числе компьютерные комплектующие, энергично отзываются на колебания пары USD / RUB, то имеет смысл поторопиться с их приобретением.

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Согласно недавним заявлениям главы ВТБ Андрея Костина, введение двойного курса доллара может подтолкнуть американскую валюту к 250 рублям. В таком случае 2,5-кратное повышение стоимости тех же видеокарт не заставит себя долго ждать.

Также не стоит списывать со счетов очередной внезапный всплеск криптовалютной лихорадки. Биткоин вновь подает признаки жизни, взлетев на днях до 28000$. Кроме того, впереди маячит халвинг, после которого цифровое золото традиционно устремляется на новые высоты. Дальнейшее повышение стоимости BTC подстегнет майнинговую индустрию, что с высокой вероятностью может взвинтить прайс на графические ускорители.

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Поэтому уже сейчас стоит озаботиться приобретением желанного девайса, пока цены находятся на сверхнизком уровне. Отечественная розница предлагает множество вариантов на любой вкус и кошелек, так что каждый найдет себе подходящий вариант.

#видеокарта #доллар #грязная зеленая бумажка
Источник: bcs-express.ru
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