Видеокарты от AMD провалились с оглушительным треском

Самая графичеcки навороченная игра современности — Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, наконец, вышла, и миллионы геймеров понеслись скупать высокопроизводительные видеокарты, чтобы воочию оценить, до чего дошел прогресс в мировом игропроме.

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Новинка блещет применением передовых технологий в области визуальных эффектов, включая Path Tracing, который генерирует динамическое освещение, еще более приближенное к фотореалистичному. К сожалению, не все производители GPU оказались готовы к бурному развитию индустрии видеоигр, поэтому пока получить высокую частоту кадров в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty можно лишь на видеокартах от NVIDIA.

Недавнее тестирование последних поколений GPU в шедевре от поляков продемонстрировало тотальнейшее превосходство графических ускорителей GeForce над Radeon. К примеру, средне-бюджетная GeForce RTX 4060 Ti с 8 ГБ памяти оказалась практически равна предфлагману Radeon RX 7900 XT, обладающему 20 ГБ видеобуфером. Разница между ними в разрешении 1080p составила всего 1 FPS.

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Таким образом, можно констатировать, что полное погружение в атмосферу игры обеспечивается лишь при оборудовании своего ПК видеокартой от "зеленого лагеря". Причем желательно из современной 4000-й линейки, поскольку некогда топовая GeForce RTX 2080 Ti здесь уступает даже бюджетной GeForce 4060.