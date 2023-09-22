В BIOS будет присутствовать данная функция

Зажиточные энтузиасты всего мира с распростертыми объятиями встречают выход новейших ультравысокоскоростных процессоров Core i9-14900K и KF. К ним также присоединяются ведущие производители материнских, включая Micro-Star International.

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Как известно, в бизнесе только для того, чтобы стоять на месте, нужно бежать. Поэтому MSI припрыжку понеслась штамповать обновленные версии своих топовых продуктов для сокета LGA 1700. Среди них обозначилась MSI MEG Z790 ACE MAX, принесшая с собой улучшения в плане разгона Raptor Lake Refresh, относительно предшественницы без приставки MAX.

Новинка облегчает повышение частот Core i9-14900K(F) при помощи опции "P-Core Beyond 6GHz+". Из коробки процессор способен автоматически повышать частоту до 6 ГГц, но новая функция позволяет выставить принудительный разгон вплоть до 6,3 Гц, практически, в один клик, без копания в тоннах мануалов.

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Рекомендованная розничная цена MSI MEG Z790 ACE MAX составляет 699$. В продаже в РФ материнская плата появится в ближайшие месяцы, вероятно, после релиза Core i9-14900K, который состоится 17 октября.