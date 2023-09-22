Если считать, так сказать, в моменте

Криптозима постепенно сходит на нет, поскольку Bitcoin уверенно держится выше отметки в 25000$, и в скором времени можно резко локально вырасти, обозначив тем самым смену глобального тренда. Однако пока стоимость цифрового золота и альткоинов все равно достаточно низка для того, чтобы приносить майнерам прибыль.

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Согласно данным популярных калькуляторов доходности, десктопной видеокартой с наименьшей окупаемостью в настоящий момент является GeForce RTX 4090. При средней цене 1 кВт электроэнергии в РФ, равной 5 р., отбить оборудование удастся минимум через 3058 дней или 8,38 года.

При снижении производительности графического ускорителя период окупаемости возрастает довольно равномерно. Так существенно менее дорогая GeForce RTX 4060 Ti отобьется за 3328 дней, что всего на 9% больше, чем у наиболее эффективной полноразмерной модели.

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В общем, можно сказать, что очередной звездный час майнеров еще не пробил. Но когда стрелки сойдутся на двенадцати, стоимость видеокарт может быть не настолько привлекательной, как сейчас. Поэтому закупать их, вероятно, стоит заранее.