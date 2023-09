Легенда тянет абсолютно все и даже больше

Высокий курс доллара не дает рухнуть ценам на видеокарты, а заканчивающаяся криптозима может вскоре и вовсе подкинуть их на недостижимую высоту. В этих условиях многие присматриваются к более-менее производительному решению, чтобы в пик майнинга не кусать локти и не искать б/у GeForce GTX 1050 Ti хотя бы за 20 тысяч рублей.

Зарубежный техно-портал EDWARD Gaming оценил производительность Radeon RX 6600 — пожалуй лучшей видеокарты по соотношению цена / производительность, которую в настоящее время можно приобрести в магазине. Как выяснилось, "старушка" вполне бодро тянет все последние тяжелые ААА-хиты на средних и высоких настройках в 2K разрешении. Кроме Starfield, где пришлось установить низкие настройки.

Конкретно в Cyberpunk 2077 на высоком пресете можно было увидеть вполне неплохие 40 FPS. Даже The Last of Us позволила выставить средние настройки, при которых средняя частота кадров стабильно держалась выше отметки в 30 FPS. А новомодный Starfield можно сказать "летал" с 40 FPS, если учесть уровень оптимизации игры.

Таким образом, Radeon RX 6600 до сих пор способна удовлетворить потребности подавляющего большинства геймеров, предлагая базовый уровень производительности в современных играх, и становясь заменой легендарным Polaris'ам.