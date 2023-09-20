реклама
Мероприятие Innovation 2023 получилось довольно обширным. Среди прочих продуктов Intel анонсировала ожидаемый многими серверный CPU Xeon Sierra Forest для сокета LGA 7529, в максимальной конфигурации обладающий 288 ядрами. Хотя говорится, что Intel в теории могла выкатить трехчиплетную модель с 432 ядрами.
реклама
Также 14 декабря компания должна выпустить Xeon Scalable 5-го поколения Emerald Rapids для актуального сокета LGA 4677, идущий на смену Xeon Sapphire Rapids. По словам Intel, новинка будет поддерживать более быструю память и предложит значительный прирост производительности при снижении энергопотребления.
Особую гордость вызывает тот факт, что будущий вычислительный кластер стартапа Stability AI будет полностью построен на процессорах Xeon и 4000 ускорителях искусственного интеллекта Gaudi2, разработанных Intel.
В общем, несмотря на отказ "синих" от конкуренции в HEDT-сегменте, на серверном рынке у них сейчас все отлично. Внедрение чиплетной компоновки в корне изменило расклад сил в индустрии, существенно облегчив масштабирование производительности.