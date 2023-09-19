Ноутбуки станут дольше работать автономно

14 декабря этого года Intel выпустит мобильные процессоры Core Ultra, основанные на новой архитектуре Meteor Lake. Они будут построены на мультичиплетном дизайне, при котором CPU формируется из отдельных блоков, как в конструкторе Lego.

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В дополнение к ставшим уже традиционными контейнерам из P и E ядер добавится специальный SoC со сверх низким потреблением, способный работать независимо как отдельный процессор, и который также предназначен для управления остальными блоками. Планировщик Intel Thead Director распределяет нагрузку, передавая ее сначала энергоэффективному чипу, а если тот не справится, то процесс идет далее до E-ядер и, в конце-концов, P-ядер, если только они смогут осилить задачу. Это должно радикально снизить общее потребление всего CPU, продляя автономность девайса.

Также в Core Ultra добавят сопроцессор NPU, ответственный за обработку ИИ-операций. А отвечающий за кодирование и декодирование видео аппаратный медиа-блок будет отделен от графического ядра. Возможности первого включают поддержку четырех 4K мониторов или одного 8K HDR, HDMI 2.1 и DP 2.1. Благодаря SoC появятся Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 7.