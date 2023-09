Западный игропром совсем распоясался

Многие зарубежные игроделы настолько погружаются в свое творчество, что не всегда могут обеспечить контроль качества итоговой работы. В частности, иногда антагонистами в тайтлах выступают нации, которые по определению не могут быть плохими.

Так, в Call of Duty Modern Warfare III, выходящей 10 ноября 2023 года, главным отрицательным персонажем выступает боец Владимир Макаров. Уже по его имени можно понять настрой разработчиков, которые не преминули вновь обкатать заезженную "клюкву".

Формирование негативного образа россиян противоречит духу нации, но, главное, что высокая вероятность наличия в CoD MW3 насилия в отношении русскоязычного населения противоречит статье 282 УК РФ. В этой связи отечественные ритейлеры решили байкотировать продажи новой части франшизы на территории страны.

Кроме нее под запрет также имеют шанс попасть обе части The Last of Us и The Sims 4, пропагандирующие нетрадиционные ценности. В общем, пора бы уже западным студиям провести качественную реорганизацию, чтобы исключить возникновение подобного в будущем.