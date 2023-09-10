Благодаря невероятному потенциалу

Starfield шагает по планете, захватывая умы миллионов геймеров по всему миру. "Skyrim в космосе" и по совместительству претендент на игру года установил новую планку требований к графической подсистеме игровых ПК. Зарубежные специалисты решили оценить, насколько она высока, проведя оценку производительности сразу 32 графических ускорителей.

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В самом популярном разрешении 1080p с активацией ультра настроек минимальные 60 FPS смогли обеспечить GeForce RTX 4080 и заметно менее дорогая Radeon RX 6800 XT. Максимальную частоту кадров удалось получить на Radeon RX 7900 XTX, которая обошла GeForce RTX 4090 с более высокой ценой. Насладиться всеми красотами Starfield, затратив минимум средств, можно при выборе Radeon RX 6600 XT и GeForce RTX 4060 Ti.

В целом, в тесте наблюдается преимущество видеокарт AMD Radeon, не в последнюю очередь благодаря наличию в них огромного потенциала. Также больший, чем у NVIDIA, объем памяти позволяет добавить к игре больше графических модификаций от сторонних разработчиков.