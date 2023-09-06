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ТОП-5 худших процессоров всех времен

О наиболее спорных моделях CPU от AMD и Intel, вошедших в историю процессоростроения.
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В мире существует огромное множество процессоров, и с каждым годом их число все растет. Абсолютное большинство из них сделаны на отлично и радуют своих владельцев. Вместе с тем, в семье не без урода, и за всю историю CPU-строения на рынке появлялись некоторые сомнительные решения, которые пользователям желательно было во что бы то ни стало избегать.

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Все они относятся к флагманским линейкам, либо принадлежат к платформе HEDT. Это означает, что простой юзер, наскребающий копейки на бюджетный игровой камень, с 99% вероятность не мог с ними столкнуться. То есть проблема в основном касалась тех, кто привык довольствоваться мощнейшим ПК-железом, а значит была не так раздута среди населения и не влияла на продажи массовых моделей.

5-е место: Pentium IV Prescott

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Знаменитый Pentium IV являлся пределом мечтаний геймеров в первой половине нулевых. Каждый хотел заполучить его с свою систему, чтобы запустить все игры на ультра настройках (правда имевшийся устаревший бюджетный GPU вряд ли бы позволил это осуществить). Согласно заявлениям Intel, Pentium IV значительно ускорял Интернет, что. впрочем, было правдой, ибо браузер действительно вертелся шустрее и быстрее грузил страницы при наличии высокоскоростного канала.

Единственным слабым местом Pentium IV, похоронившим его вместе с платформой Netburst, после которой пришлось откапывать Pentium III разработки советского ученого Владимира Пентковского, стало невероятно огромное тепловыделение процессора. Оверклокинг требовал наличия монструозной системы охлаждения, но такого разнообразия в магазинах, как сейчас, не было. Вместе с тем, конкурирующий с "пнем" Athlon 64 был дешевле, холоднее за счет меньшей рабочей частоты, и во многих случаях производительнее. Поэтому в дальнейшем Intel пришлось отправить Pentium IV на пенсию, заменив на десктопный вариант Pentium M в лице Intel Core.

4-е место: FX-9590

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Выправивший неважную ситуацию с первыми четырехъядерными Phenom, Phenom II покорил пользователей значительным повышением производительности относительно предыдущего поколения. Затем AMD стала экспериментировать, выпустив новую архитектуру Bulldozer, принесшую интеграцию новых инструкций, включая AVX. К сожалению, о производительности в этот раз забыли. По результатам тестов FX не приносили каких-либо значимых улучшений в этом плане, а зачастую более старый Phenom II практически не уступал новинке.

В целом, учитывая более низкую стоимость относительно конкурентов из стана Intel, процессоры AMD FX имели были не так уж категорично плохи. Однако это не относится к флагманскому FX-9590, ставшему лебединой песней платформы AM3+. Фантастически высокая цена, приближающаяся к 1000$, вкупе с невероятно низкими скоростными показателями и запредельным тепловыделением не позволили ему противостоять топовым чипам от Intel. Вдвое более дешевый Core i7-4770K намного превосходил FX-9590 в играх и рабочих задачах.

3-е место: Core i7-3820

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Вместе с рождением архитектуры Nehalem на свет явились HEDT-платформы от Intel, на годы ставшие основой для построения мощнейших игровых ПК и рабочих станций. Они полностью утратили актуальность с приходом многоядерных AMD Ryzen 7 для "гражданских" сокетов. Но до этого момента каждый энтузиаст видел их в своих снах. "Экстремальный" Core i7-980X стал огромным прорывом после QX9775, благодаря полуторакратному увеличению количества ядер и внедрению технологии гиперпоточности. Выиграв в первой "ядерной войне" Intel продолжил наращивать потенциал в недоступном для AMD сегменте.

Идущая следом линейка, основанная на архитектуре Sandy Bridge, внесла небольшие улучшения, потребовав замены материнской платы. Для мажоров, собирающих систему с нуля, это не было особой проблемой. Но некоторые граждане также желали собственноручно прикоснуться к "супертопу", при этом не обладая достаточными финансовыми возможностями. По всей видимости, именно для них Intel создала Core i7-3820, ставший самым бессмысленным вложением денежных средств в компьютерное железо на тот момент. Процессор обладал всего четырьмя ядрами и на старте оценивался в 400$. На 25% более дешевый Core i7-2600K практически ни в чем не уступал Core i7-3820, при этом общая стоимость системы с ним также значительно снижалась.

2-е место: Core i7-7700K

Начавшийся с LGA 1155 застой на рынке процессоров завершился с выходом платформы AM4. Незадолго до наступления данного эпохального события Intel выкатила свой последний флагманский CPU, обладающий четырьмя ядрами — Core i7-7700K, стоимостью 339$. Это было полное фиаско. Всего спустя два месяца после его релиза вышел Ryzen 7 1700 за 329$, который мощным катком прошелся по всей продукции "синего лагеря", включая HEDT-сегмент, фактически сделав его не нужным. Что же касается Core i7-7700K, то он был просто напросто разорван в клочья в многопоточных тестах производительности.

Эффект был настолько оглушительным и шокирующим, что Intel в спешном порядке принялась готовить ответ восставшей из пепла AMD. Результатом трудов стал Core i7-8700K, который на внушительные 50% обгонял предыдущую модель. Такого прироста производительности не ожидал никто. Владельцы Core i7-7700K впали в настоящее бешенство. Собранные на его основе топовые системы мгновенно отыквились, не успев отработать и года. Стремительный ход "второй ядерной войны" привел к тому, что конфигурация из четырех ядер и восьми потоков за короткий срок перекочевала в бюджетный сегмент. Таким образом, топовый Core i7 быстро превратился в Core i3.

1-е место: Core i5-7640X

С приходом AMD Ryzen Threadripper HEDT-платформы от Intel постепенно стали терять актуальность. Последним массовым сокетом, используемым в домашних рабочих станциях, стал LGA 2066. Многие энтузиасты по инерции продолжали отдавать предпочтение "синему лагерю", поскольку в 2017 году Threadripper'ы были еще в диковинку, и конкуренция в высокопроизводительном сегменте еще не достигла своего пика.

К тому моменту в наиболее быстром CPU на гражданской платформе LGA 1151 v2 — Core i7-8700K, было максимум 6 ядер. Исходя из этого существование пусть более дорогих, но быстрых в многопотоке старших братьев с 8 и более ядрами имело смысл. Однако, как и в случае с предыдущими HEDT-платформами, в этой, ориентированной на профессионалов, линейке не обошлось без ложки дегтя. Маркетинговые гении Intel решили заманить в ловушку доверчивых пользователей, желающих ворваться в workstation-сегмент, но не располагающих достаточными средствами, и создали Core i5-7640X.

Данный четырехядерный четырехпоточный "монстр" сумел опередить Core i5-7600K на фантастические 15%, но уже всего через три месяца проиграл Core i5-8600K 42%. Это было время кардинального перелома на рынке процессоров, когда производительность росла экспоненциальными темпами. Вчерашние лидеры быстро сменялись новыми, а топовые платформы, теряя привлекательность по соотношению "цена / производительность", становились никому не нужны. Так что, вложившиеся в LGA 2066 с прицелом на вырост, взявшие в качестве "затычки" Core i5-7640X, постепенно начали осознавать бесполезность запланированной затеи. Вышедший через год Ryzen Threadripper 2990WX за 1799$ в полтора раза превзошел появившийся позднее Core i9-9980XE за 1979$.

По итогу, можно сказать, что в будущем от "попадалова" на подобные экземпляры не застрахован никто. И нет какого-либо универсального способа этого избежать. В том числе запрещать себе покупать процессоры с последующей заменой на более мощный, поскольку есть множество положительных примеров, например, та же платформа AM4. Поэтому беспроигрышным вариантом будет "задушить жабу" и взять максимально производительный CPU. Индустрия игр и ПО имеет некоторую инертность, так что пару-тройку лет протянет даже самый посредственный топовый камень.

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amd intel core i7 core i7-7700k pentium 4 fx-9590 core i5-7640x core i7-3820
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