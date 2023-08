Невероятное соотношение цены и производительности

Как известно, очередное повышение МРОТ состоится в начале следующего года, но многие, обладающие скромным бюджетом, уже сейчас желают запускать все самые новые игры, затратив при этом минимум денежных средств. Китайские народные умельцы уже давно предлагают сверхвыгодные графические ускорители, которые по показателю "цена / производительность" оторвались от ближайших соперников на триллионы световых лет.

реклама

Зарубежный техно-портал Ineffable Benchmarks пошел на риск и приобрел Radeon RX 580 на 8 ГБ в версии с 2048 потоковыми процессорами. Видеокарта оказалась полностью рабочей, и в игровых тестах продемонстрировала поистине фантастические результаты.

К примеру, Cyberpunk 2077 в разрешении 1080p, на среднем пресете, с FSR в режиме качество, "полетел" c 46 FPS. В Hogwarts Legacy на аналогичных настройках частота кадров достигла 55 FPS. The Last of Us "на минималках" стабильно проходился с 47 FPS. Более легкие проекты шли гораздо бодрее и позволяли выкручивать настройки. Скажем, в той же Atomic Heart 47 FPS было получено при задействовании максимального пресета Atomic, при этом технология апскейла не была активирована.

Таким образом, получается, что, даже днями и ночами майнившая в китайском подвале, Radeon RX 580 8 ГБ способна обеспечить более, чем комфортный игровой процесс в абсолютно всех последних ААА-тайтлах. Данная видеокарта становится лучшим выбором для геймеров с ограниченным бюджетом, благодаря сочетанию из относительно мощного GPU, внушительного объема памяти и более-менее доступной цены.