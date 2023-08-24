Минимум архитектурных улучшений

Многие компьютерные энтузиасты находится в предвкушении скорого выхода процессоров Core 14-й серии. Однако, судя по последней информации, их ожидания могут быть завышенными, поскольку новинки, вероятно, не принесут каких-либо кардинальных улучшений в плане производительности.

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Это стало понятно из утекшего в сеть слайда компании MSI, на котором прямо указывается, что новое поколение будет быстрее 13-го всего-лишь примерно на 3%. Единственным исключением стал Core i7-14700K, получивший 17-процентное ускорение в многопоточной нагрузке за счет добавления четырех дополнительных энергоэффективных ядер.

Таким образом, процессоры семейства Raptor Lake Refresh, фактически, представляют собой полную копию предыдущих с немного увеличенными тактовыми частотами. А значит, владельцы Core 12 и 13-й серий могут совершенно спокойно пропустить их и подождать действительно существенного обновления в лице Arrow Lake. Что касается собирающих систему с нуля, то уже через год они рискуют столкнуться с моральным устареванием своих ПК, особенно при выборе памяти DDR4.