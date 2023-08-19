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Анализ предзагрузочных файлов подтвердил отсутствие в Starfield технологий DLSS и XeSS
Пока будет доступен только FSR 2

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На днях стартовала предварительная загрузка Starfield, общий объем данных ПК-версии составляет 139 ГБ. Любопытные геймеры решили изучить файлы, чтобы узнать о поддержке тех или иных технологий, так как ранее Bethesda заявила, что AMD выступит эксклюзивным партнером Starfield на ПК. Тогда же AMD подтвердила доступность в игре FSR 2 с первого дня ее запуска, и у многих возник вопрос о наличии конкурирующих технологий масштабирования изображения.

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В итоге пользователи определили, что в Starfield как минимум будет отсутствовать новый FSR 3. Это было довольно легко подтвердить, так как FSR является технологией с открытым исходным кодом, в отличие от пропиетарных DLSS и XeSS, поставляющихся в предварительно скомпилированых DLL. Отсутствие использования DLSS и XeSS было уже выявлено при помощи интеллектуального анализа загруженных файлов. "После просмотра файлов предварительной загрузки Starfield на ПК я не вижу никаких признаков поддержки DLSS/XeSS", заявил исследователь с ником Sebastian Castellanos.

Впрочем это не означает, что DLSS и XeSS не могут появиться в будущем с новыми патчами. Хотя добавление их на старте могло бы дать Starfield существенный бонус в техническом плане и дополнительное признание от владельцев видеокарт NVIDIA и Intel.

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#amd #bethesda #starfield #dlss #fsr #xess
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