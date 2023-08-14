Соотношение цена / производительность на высоте

В последние месяцы курс доллара упорно идет вверх, утягивая за собой стоимость видеокарт. Многие, не успевшие совершить выгодную покупку, почти утратили надежду на приобретение высокопроизводительного графического ускорителя. Но не стоит расстраиваться, поскольку на рынке до сих пор присутствуют сверхнедорогие модели, которых достаточно для запуска современных игр.

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В чем зарубежный техно-портал Jaindike Tech Reviews убедился на собственном опыте. Так, им была приобретена достаточно популярная в свое время видеокарта Radeon HD 7850 с 2 ГБ памяти GDDR5 на борту, которая незамедлительно была проверена в актуальных игровых проектах. Данная модель примерно соответствует тому GPU, что установлен в консоли Sony PlayStation 4.

После проведенных тестов выяснилось, что Radeon HD 7850, несмотря на почтенный возраст, уверенно справляется со многими современными AAA-тайтлами, демонстрируя при этом довольно комфортную частоту кадров.

К примеру, в сверхтяжелом Cyberpunk 2077, в разрешении 720p, на низких настройках, с активированным FSR в режиме ультра производительность, удалось получить внушительные 48 FPS. А в популярнейшей киберспортивной дисциплине Counter-Strike 2, в 1080p, на среднем пресете, со сбалансированным FSR, фреймрейт достиг приличных 88 к/с.

Таким образом, Radeon HD 7850 2 GB, которая на вторичном рынке оценивается в скромные 2000 рублей, становится настоящим спасением для тех, кому не по карману такие монстры, как Radeon RX 7900 XTX или GeForce RTX 4090. Да, не все последние игры смогут на ней работать, но многие пойдут вполне себе бодро. Достаточно лишь не задирать настройки, и не требовать от видеокарты 11-летней давности слишком многого.