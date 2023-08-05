Тренд не продолжил движение вверх

Криптозима давно миновала, и сейчас происходит подготовка к очередному ралли Биткоина, который по оценкам экспертов должен наступить в 2024-2025 гг. Значительным драйвером взлета BTC называют близящуюся дату халвинга, который состоится в конце весны следующего года.

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Вместе с тем, другие монеты также содержат в своем консенсусе периодическое уполовинивание награды за добытый блок. Например, Litecoin, также именуемый цифровым серебром, недавно сократил доходы майнеров в два раза, с 12,5 до 6,25 LTC.

Но данный факт, вопреки ожиданиям криптоэнтузиастов, не оказал положительного влияния на цену Litecoin. Наоборот, стоимость криптовалюты за несколько дней, спикировала с 94 до 82$, сократившись на 15%.

По всей видимости, резкое падение было спровоцировано фиксацией прибыли участниками крипторынка, которые заранее скупали LTC в преддверии роста его цены из-за приближающегося халвинга. Учитывая постепенное восстановление всей критовалютной индустрии, текущая цена монеты, вероятно, находится в зоне перепроданности. А это означает, что сейчас есть прекрасная возможность пополнить свой капитал подешевевшим активом.