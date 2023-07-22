AMD устанавливает новую планку производительности в сегменте рабочих станций

С каждым днем AMD все больше приближается к релизу своих новых десктопных высокопроизводительных платформ на архитектуре Zen 4. Согласно данным из последней утечки, огранизованной ресурсом PugetBench, компания презентует миру процессоры Ryzen Threadripper 7000-й серии уже в октябре этого года.

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Пока достоверно известно об одном представителе — Threadripper PRO 7985WX. Слитые спецификации прямо говорят о наличии в нем 64 ядер. В качестве материнской платы фигурирует контрольно-проверочная плата AMD, известная как BoulderGulch-STP. Система укомплектована восемью 32-гигабайтными модулями DDR5-5600, что указывает на реализацию 8-канального режима работы памяти. Кроме сокета LGA-6096 (Socket SP5), ориентированного на топовые CPU, компания планирует представить разъем LGA-4844 (Socket SP6), где будет всего четыре канала и 64 линии PCIe Gen5, вместо 128.

Вероятно, Threadripper PRO 7985WX будет не самым быстрым в данной серии, учитывая цифровой индекс в названии. Скорее всего, нас ожидает появление еще более производительного Threadripper PRO 7995WX со 128 ядрами. По примерным оценкам, в многопоточной нагрузке он может быть до 8 раз быстрее, чем Ryzen 9 7950X.

В общем, AMD продолжает активно развивать сегмент HEDT, который Intel, фактически, забросила после выхода платформы LGA 2066. Высокий спрос на процессоры Ryzen Threadripper у крупных OEM-производителей рабочих станций позволяет поддерживать на плаву данную линейку.