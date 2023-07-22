Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Razg0n За пост начислено вознаграждение
Утекли спецификации Ryzen Threadripper PRO 7985WX — 64 ядра Zen 4, 8 каналов DDR5, 128 линий PCIe 5
AMD устанавливает новую планку производительности в сегменте рабочих станций

реклама

С каждым днем AMD все больше приближается к релизу своих новых десктопных высокопроизводительных платформ на архитектуре Zen 4. Согласно данным из последней утечки, огранизованной ресурсом PugetBench, компания презентует миру процессоры Ryzen Threadripper 7000-й серии уже в октябре этого года.

реклама

Пока достоверно известно об одном представителе — Threadripper PRO 7985WX. Слитые спецификации прямо говорят о наличии в нем 64 ядер. В качестве материнской платы фигурирует контрольно-проверочная плата AMD, известная как BoulderGulch-STP. Система укомплектована восемью 32-гигабайтными модулями DDR5-5600, что указывает на реализацию 8-канального режима работы памяти. Кроме сокета LGA-6096 (Socket SP5), ориентированного на топовые CPU, компания планирует представить разъем LGA-4844 (Socket SP6), где будет всего четыре канала и 64 линии PCIe Gen5, вместо 128.

Вероятно, Threadripper PRO 7985WX будет не самым быстрым в данной серии, учитывая цифровой индекс в названии. Скорее всего, нас ожидает появление еще более производительного Threadripper PRO 7995WX со 128 ядрами. По примерным оценкам, в многопоточной нагрузке он может быть до 8 раз быстрее, чем Ryzen 9 7950X.

В общем, AMD продолжает активно развивать сегмент HEDT, который Intel, фактически, забросила после выхода платформы LGA 2066. Высокий спрос на процессоры Ryzen Threadripper у крупных OEM-производителей рабочих станций позволяет поддерживать на плаву данную линейку.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#threadripper #hedt #7995wx
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В сеть попала информация о процессорах AMD Ryzen Threadripper 7900X и PRO 7905WX
AMD Ryzen Threadripper 8000 на архитектуре Zen5 называются «Shimada Peak»
AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX протестирован в PugetBench
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские войска сумели перехватить крылатые ракеты Storm Shadow
9
Глава Rheinmetall заявил, что не боится ракет РФ и намерен выпускать в Украине танки KF51 Panther
28
Украина получила 10 танков Leopard 1А5, боеукладка которых взлетит на воздух в первом же бою
11
Украинский военный опубликовал видео с подорванными на минах танками Leopard
3
Оценив результаты противостояния на Украине в Британии начали приводить ВПК в чувство
3
Задержан бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков
7
В Сети появился качественный спутниковый снимок большого лагеря ЧВК «Вагнер» под Осиповичами
+
Немецкий завод бронетехники на территории Украины может стать целью для российски ракет
3
Инженер-ядерщик выкрал чертежи атомной подлодки США, спрятав их в бутерброде с арахисовым маслом
1
Столкновение спутника НАСА с астероидом отправило каменные глыбы в космос
3
В Пентагоне заявили о фактах хищения оружия США в Украине, но не считают это серьёзной проблемой
1
Обновление Windows 10 приводит к зависанию игр и ПО, а также общему замедлению ПК
6
The Washington Post: Украина уже начала применять кассетные боеприпасы на юго-востоке страны
4
Россия испытывает новый атомный бомбардировщик Ту-160М и Ту-160М2
1
Спикер ВВС ВСУ: Украина пока не имеет возможность сбивать российские ракеты «Оникс»
2
Украина получит ракеты HiMARS большой дальности - что это значит и как изменит ситуацию
14
Видео: Ка-52 «Аллигатор» наносят удар по бронетехнике ВСУ
2
Состоялся релиз Unholy — мрачного хоррора про поиски ребёнка в постсоветском городе Восточной Европы
1
Боец ВСУ показал два подбитых Leopard 2А4 – башня немецкого танка валяется отдельно от корпуса
3
Зеленский переложил на Запад вину за проблемное «контрнаступление» ВСУ
2

Популярные статьи

Как применение Украиной снарядов с обеднённым ураном бронепробитием 800 мм поменяет ход конфликта
112
Китай в 2023 году построит свыше 120 стелс-истребителей 5-го поколения J-20, а США всего 48 F-35
89
Купил игровой 2k монитор Gnef N2749IPS - топ за свои деньги
20
Украина ответила России на предупреждение о судоходстве в Чёрном море
12
Собираем идеальный игровой компьютер для любителя «железа» от AMD — дешевле и быстрее Intel
70
ТОП-5 процессоров для игровой конфигурации, оснащенной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090
10
9 полезных функций вашего роутера, о которых вы можете не догадываться
9
Прикидываю оптимальный компьютер за 90000 рублей из нового железа с Алиэкспресс
4
Почему ЦРУ вкладывается в технологии воскрешения мамонтов
2
Xbox Game Pass Core - очередной провал компании Microsoft
9

Сейчас обсуждают

usr721
17:05
Как обычно, тактично забыли упомянуть, что сама РФ к договору о запрете не присоединилась и давно использует подобные снаряды как в Сирии, так и в Украине с первых дней нападения.
ВСУ впервые применили кассетные боеприпасы по доконфликтным российским посёлкам
usr721
16:58
Выходной им дали что ли.
HIMARS потерял эффективность – аналитик из США побывал на Донбассе и пояснил провал наступления ВСУ
Евгений Сом
16:54
Это колда популярна фанатик безмозглый. А сонька как бешенная собачонка всеми силами пыталась добиться чтобы сделка не состоялась т.к. иначе косточку в виде колды отберут ))))) Но ты фанатик продолжай...
Бобби Котик против слияния Microsoft и Activision Blizzard
Андрей Москалев
16:53
Никак не поменяет. Прямых танковых дуэлей еденицы. Да и танков у ВСУ столько нет, чтоб вообще хоть как-то повлиять на что либо, если вообще этот украинский хлам можно назвать танками
Как применение Украиной снарядов с обеднённым ураном бронепробитием 800 мм поменяет ход конфликта
Серж Петров
16:48
вроде с видеоядром больше греется ?
ТОП-5 процессоров для игровой конфигурации, оснащенной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090
beltar
16:47
Почему не на запорожском фронте? Там прыгунов на мины не хватает.
Китай в 2023 году построит свыше 120 стелс-истребителей 5-го поколения J-20, а США всего 48 F-35
beltar
16:46
Было законтрактовано 76 машин до 2027-го года. Это вполне адекватная партия т. к. хватает Су-35 с С-400 и вопроса замены большого процента авиапарка не стоит. Причин считать, что F-35 или J-20 в чем-т...
Китай в 2023 году построит свыше 120 стелс-истребителей 5-го поколения J-20, а США всего 48 F-35
Дед Мороз
16:42
Уря
Украина получила 10 танков Leopard 1А5, боеукладка которых взлетит на воздух в первом же бою
Дед Мороз
16:41
Ну не хуже т62, прицел там как в новых т90
Украина получила 10 танков Leopard 1А5, боеукладка которых взлетит на воздух в первом же бою
32Влад32
16:41
Самым активным образом.
ВСУ впервые применили кассетные боеприпасы по доконфликтным российским посёлкам
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем