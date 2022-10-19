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Уже давно краем глаза слежу на различными статейками на портале - в основном, сидя на толчке, когда мне в браузере на телефоне их кидает в предложку))) Потому повидал уже не одну "народную сборку" от местных экспертов и не один "топ лучших видеокарт 30хх" от всеми любимого Заглота=D И вот, появилось желание поделиться своей личной сборочкой, что, пожалуй, будет ее несколько выделять среди большинства прочих, составленных преимущественно в фантазиях авторов) К компонентам не будут прилагаться скриншоты с ценами из розничных магазинов - почему так, я объясню в концовке, а кто-то, может, и сам догадается по мере прочтения. В конце приложу скрин конфигурации, фоточки внутренностей компа и пару скринов из игр.

Непосредственно сборОчка

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Процессор - Intel Core i5 12600KF

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Выбирая процессор, метался между i5 и i7 последнего поколения, но в итоге, просмотрев кучу сравнительных тестов в играх, пришел к выводу, что переплачивать лишние 8-10к за +5фпс не имеет смысла, и остановился на 12600KF. Проц в режиме автоматического буста разгоняется до 4,8ггц, чего с лихвой хватает в любых играх, да и в остальных приложениях, если не брать в расчет какие-нибудь сверхпрофессиональные проги по монтажу или что-то вроде этого. Вообще, когда я его брал, для меня это был среднебюджетный вариант, а сейчас, оказывается, что бюджетный и "народный", это 12400, а 12600KF кто-то даже камнем для энтузиастов называет) Я не оверклокер, но учитывая его возможности в автоматическом разгоне, можно предположить, что вручную там и вовсе можно перешагнуть за 5ггц. Другой вопрос, кому это надо)

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Оперативная память - DDR4 Netac Shadow 16GBx2

У меня синяя)

Оперативки поначалу хотел брать 16 гигов, но в один момент увидел очень вкусное предложение на 32 гига и решил, что это стоит доплаты в лишнюю пару тысяч. И тут я действительно не прогадал, так как у меня регулярно складываются ситуации, когда одновременно открыты условный Киберпук, Chrome, Photoshop и Telegram с сотней чатов. Все это удовольствие забирает больше 20 гигов оперативки, ну и следовательно, если бы я таки собрал на шестнадцати, то все, как минимум, очень сильно бы лагало) А так, вообще не ощущалось какой-либо большой нагрузки на пекарню.

Материнская плата - Colorful Z690M Gaming Frozen

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Счастливое число, как сказал мой товарищ)

Здесь, возможно, многие уже успели всплеснуть руками со словами "зачем тебе, дурак, зэтка на i5?" Дабы не раскрывать все карты до заключительной части статьи, скажу только, что досталась она мне по ОЧЕНЬ выгодной цене. Уверен, других вариантов с двумя слотами под m.2 NVME, поддержкой PCIe 5.0, встроенным вайфаем и четырьмя слотами под оперативку за те же деньги найти просто невозможно. Ну, и жирнейший охлад всего что только можно также прилагается. Радиаторы все съемные, о чем, я правда, узнал уже после сборки, а иначе мог бы себе слегка облегчить жизнь. Ну и при желании с такой платой можно будет спокойно перейти на следующее поколение процессоров при желании

SSD - Netac M2 NVMe 500GB + Samsung 980 Pro 1TB





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Китайца я купил перебиться на первое время, понимая, что даже не храня на нем сто гигов порнухи и прочих личных файлов, будет тесновато. Так и вышло, и спустя месяц я добил это топовым самсунгом. Ну, NVMe сам за себя говорит - прогрузки в играх максимально быстрые, приложения тоже грузятся моментально. Несмотря на существенную разницу в характеристиках между Нетаком и Самсунгом, какой-то радикальной разницы на практике я пока не заметил.

Процессорный кулер - ID-COOLING SE-226-XT White





Почему-то во всех сборках вижу младшую модель SE-224-XT, даже думал, мб с 226-м что-то не так, но на деле не нахожу для себя никаких недостатков. Брал по соотношению цена-качество - за 3500 показалось, что кулер с заявленным теплоотводом в 250ВТ вполне себе достойное предложение. Понятно, что на деле там наверняка мощностей чуть меньше, но оно так абсолютно со всеми башнями, так что здесь вряд ли можно упрекнуть производителя. Для моего проца, понятное дело, такая башня "навырост", но учитывая, что работая во всех требовательных играх на 4,8ггц, я ни разу не видел, чтобы он грелся больше 60 градусов, я вполне доволен. В стрессе выдавало не больше 70-ти. Термопасту использовал ту, что в комплекте. Хватит раза на три.

Видеокарта - Colorful GeForce 3070 Ultra W OC





Опять же кто-то, возможно, насторожится нестандартным для наших краев вендором, однако учитывая обстановочку, вполне вероятно, что в обозримом будущем статус Колорфула в России сильно изменится, лул) Не вижу смысла расписывать все достоинства этой модели - думаю, кто шарит за видеокарты и сам в курсе, что у "цветастых" получилась весьма достойная тридцатая линейка, если не считать бичарские Battle Axe. Достойная компонентная база, отличный охлад с испарительной камерой, металлический задник и передок - в общем, за те деньги, за которые я ее брал в июле, это был прям супертоп.

Блок питания - Chieftec CHIEFTRONIC SteelPower BDK-750FC BRONZE





Блок питания выбирал по совету, с адекватным соотношением цены-качества. Плюсы: полная модульность, бесшумная работа. Ну, наверняка есть и другие, но я перечислил только те, что сам смог оценить)

Корпус - ATX Zalman Z3 PLUS





Корпус, прямо скажу, на любителя и точно топовым его не назвать. Я его выбрал чисто исходя из необходимых характеристик и вдобавок была хорошая цена. Собственно, важными для меня вещами были: достаточное пространство под видеокарту, наличие разъемов для вентиляторов - два передних на вдув, два верхних и задний на выдув и заявленная "антивибрационность". По всем этим параметрам корпус со своими функциями отлично справляется. Из минусов могу отметить, что под зону HDD нет места для вертушки (но т.к. я без HDD, то мне без надобности) и что систему снятия передней и задней панели придумал какой-то криворукий шайтан.

Вентиляторы - Ginzzu LED 12LB33 - 4шт.





Не какой-то суперраскрученный бренд, но должен сказать, что, несмотря на подключение через MOLEX, все четыре вертушки работают максимально бесшумно, как и заявлено у производителя. Учитывая, что каждая обошлась в смешные 200 рублей, не могу вообще ничего плохого сказать. Я даже из интереса, спустя некоторое время после сборки, взял себе AeroCool Orbit 3pin, который в заявленных характеристиках должен был быть вообще без малейшего шума, а по итогу эта фигня такой мерзкий звук издавала при работе, что я его в тот же день отнес обратно. А стоил он 700 рубасов. Так что бренды в наше время и впрямь зачастую переоценены.

Ну, и предугадывая вопрос про HDD - у меня два внешних есть на 1 и 4 террабайта. Подключаю их к материнке и спокойно использую для своих файлов.

Раскрытие всех карт

Собственно, пора ответить на вопрос, почему местами такие странные комплектующие и к чему все эти недомолвки с ценой? Дело в том, что практически все составляющие я брал на Авито. НОВЫЕ, не Б/у, а то у всех при слове “Авито” сразу в голове всплывают ношенные десять раз сапоги и все такое) Решение такое принял из-за существенной разницы в цене за комплектующие у барыг из ритейлов и с Авито, к чему я еще вернусь дальше. Понятно, что каких-то гарантий тебе никто не даст, так что рекомендовать такой подход никому не буду. Но, опять же, учитывая обстановочку в стране, какие гарантии сейчас предоставят магазины? В лучшем случае вернут деньги или предложат обмен, а известный магазин на три буквы и вовсе славится тем, что готов отказывать в гарантии за любую микроскопическую царапину на товаре. Со мной так, собственно, и получилось: изначально я как раз у них покупал другую материнку - Gigabyte b660m DDR4, которая оказалась нерабочей. При возврате магаз попытался отфутболить с каким-то микроскопическим повреждением на плате (то есть реально - они через микроскоп мне сфоткали какую-то трещинку и попытались с этим прокатить). В итоге пришлось накатывать претензию и ждать несколько дней пока эти черти не соизволили вернуть деньги, после чего спокойно пошел и купил мамку на Авито.

Теперь же перейду, наконец, к денежной части вопроса. Составляющие покупались с июля по август, сейчас цены на Авито стали еще слаще, а барыги-ритейлеры в этом плане особо не спешат. Рядом с ценником уточняю где брал и в каком месяце. Итак:

Процессор - Intel Core i5 12600KF - 21 000 руб. (август, Авито). Оперативная память - DDR4 Netac Shadow 16GBx2 - 7000 руб. (август, Авито) Материнская плата - Colorful Z690M Gaming Frozen - 12 500 руб. (август, Авито). SSD - Netac M2 NVMe 500GB - 3500 руб. (июль, Авито) + Samsung 980 Pro 1TB - 9500 руб. (октябрь, Авито). Процессорный кулер - ID-COOLING SE-226-XT White - 3500 руб. (август, магазин на три буквы). Видеокарта - Colorful GeForce 3070 Ultra W OC - 53 000 руб. (июль, Авито). Блок питания - Chieftec CHIEFTRONIC SteelPower BDK-750FC BRONZE - 6000 руб. (август, Онлайнтрейд). Корпус - ATX Zalman Z3 PLUS - 3500 руб. (август, Авито). Вентиляторы - Ginzzu LED 12LB33 4шт. - 800 руб. (август, Озон).

Итого - 116 800 руб.

По моим скромным подсчетам, если бы я все брал у барыг-ритейлеров, то такое удовольствие обошлось бы тысяч в сто шестьдесят. На некоторые комплектующие вроде видеокарты и процессора цены на текущий момент сравнялись и в некоторых сетях. Но материнка, оперативка и SSD схожего качества и сейчас обойдутся в разы дороже, так что я не жалею, что решил рискнуть и собрать комп таким методом. Два месяца, это, конечно, не срок для железа, но каких-либо предпосылок для поломок я в данный момент не наблюдаю. Ну, а по ощущениям разницы никакой - что в магазине купил новье, вскрыл и насладился запахом нового железа, что на Авито). Работает комп исправно и бесшумно, что для меня, как для человека с чувствительным слухом особенно важно) Буду не прочь услышать комментарии по сборке и мб истории еще от кого-нибудь, кто собирал комп схожим образом.

И в конце, как обещал, пруфы, что сборочка реальна, так сказать и немного системных скринов) P.S. Да, знаю. что кабель-менеджмент колхозный чутка, но там были некоторые трудности при сборке, которые лень исправлять)

Игры все на максимально возможно выкрученных настройках.



