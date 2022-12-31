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Китайский истребитель J-11 грубо перехватил самолёт-шпион ВВС США, напугав американских пилотов
Командование ВВС США оказалось крайне недовольно тем, что его самолётам-разведчикам не дают свободно летать у границ Китая.
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Командование военно-воздушных сил США выразило крайнюю обеспокоенность произошедшим 21 декабря инцидентом в Южно-китайском море.

По их версии стратегический разведывательный самолёт RC-135 ВВС США абсолютно законно проводил разведку вблизи китайских границ, поскольку находился в международном воздушном пространстве. Не оценив дружелюбность намерений американского шпиона, ВМС Китая подняли на перехват военный истребитель J-11 (лицензионный вариант Су-27). Настигнув американский борт, китайский пилот демонстративно грубо сблизился с ним на расстояние примерно 10 футов (3 метра), фактически преградив ему путь и заставив испугавшихся вероятного столкновения американцев предпринять манёвр уклонения. После этого, снаряжённый четырьмя ракетами китайский J-11 продолжил сопровождение RC-135, кружа вокруг него на близком расстоянии.


По словам американского командования, они надеются, что впредь такого не случится и безопасность их самолётов нарушаться не будет. Добавив, что ответят по соответствующим каналам.

Ранее, в июне министр обороны США заявил, что у него вызывает тревогу увеличение количества опасных перехватов с воздуха и на море со стороны вооружённых сил Китая.

Недовольна Китаем и Австралия, потому что в мае, всё в том же море, китайский истребитель перехватил их разведчика, выбросив в его двигатель растительную шелуху (мякину).

В июне китайские асы заставили ретироваться самолеты Королевских ВВС Канады, которые выполняли одобренные ООН операции по наблюдению за уклонением Северной Кореей от санкций.

В свою очередь представитель МИДа Китая заявил, что США уже давно и неоднократно ставят под угрозу национальную безопасность Китая, проводя воздушную и морскую разведку вблизи его границ, поэтому Пекин продолжит предпринимать необходимые меры. "Провокационные и опасные действия США являются первопричиной проблем с безопасностью на море", — сказал он на брифинге.

В то же время, в ноябре этого года министр обороны Китая договорился с коллегой их США Ллойдом Дж. Остином о налаживании каналов связи, которые были прерваны после визита Нэнси Пелоси на Тайвань. Министерство обороны Китая заверила американцев, что придает большое значение своим военным отношениям с США и существующим между ними рабочими связями. Впрочем, отметив, что США не стоит надеяться на возобновление диалога с Китаем, постоянно нанося ущерб его интересам.

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По данным американцев, Китай намерен получить контроль над большей частью Южно-Китайского моря, где у него имеются территориальные споры с Вьетнамом, Малайзией, Филиппинами и прочими странами. В последние годы Китай проявлял большую активность в этом районе, являющимся самым крупным в мире сосредоточением торговых путей.

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#китай #сша #конфликт #самолёты #ввс #истребитель #инцидент #j-11 #rc-135 #разведчик
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