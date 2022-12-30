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Что стало дальше с 16-летним киберспортсменом, выигравшим $3 миллиона на чемпионате мира по Fortnite

Всего за один день летом 2019 года в Нью-Йорке 16-летний американец Кайл "Bugha" Гирсдорф заработал колоссальные 3 миллиона долларов, став победителем международного кибер-чемпионата по игре в Fortnite. Что стало дальше с этим парнем?
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На проходившем в Нью-Йорке летом 2019 года мировом первенстве Fortnite World Cup победу одержал 16-летний парень Кайл Гирсдорф под ником "Bugha". Его главный призом стали внушительные 3 миллиона долларов США. Но как дальше сложилась карьера киберзвезды?

Сам чемпионат по Fortnite продолжался всего один день, 28 июля. В нём участвовали 100 игроков, сумевшие пройти квалификацию, проводившуюся с помощью онлайн-турниров в течение нескольких недель до этого. Что интересно, известный киберспортсмен и легенда Twitch того времени под ником "Ninja" тогда так и не смог пройти отбор и не попал на FWC.

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Победитель Кубка мира определялся по результатам 6 туров, в которых друг против друга соревновались все 100 претендентов на победу. "Bugha" смог выиграть 1-ю игру и совершить 9 убийств, а 5 других играх он не выиграл, но набрал много очков, что позволило ему долго оставался в живых и дойти до финала.

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В итоге "Bugha" набрал 59 очков, опередив второго соперника "Psalm", получившего всего 33 очка. Таким образом юный кибератлет всего за один день выиграл невероятные 3 миллиона долларов. К сожалению, половина из этой суммы ушла на оплату налога, но и 1,5 миллиона за раз для 16-летнего парня это фантастическое достижение, поэтому он был счастлив. Кстати за второе и третье места игроки получили 1,8 и 1,2 миллиона долларов соответственно.

После такого успеха, Кайл "Bugha" Гирсдорф не забросил Fortnite. Он продолжил играть и получать хорошие рейтинги, но приблизится к такому уровню доходов он больше не смог. Взглянем на его заработки за последующие годы:

- в 2019 году "Bugha" заработал 3,07 миллиона долларов, включая тот самый чемпионат мира по Fortnite.

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- в 2020 году он получил всего 94 020 долларов.

- в 2021 году он поднял планку до 171 450 долларов.

- в 2022 году ему удалось "поднять" 154 675 долларов.

Что же с ним случилось и почему он больше не смог приблизиться к былому успеху?

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Всё дело в том, что после того чемпионата компания Epic больше никогда не проводила таких крупных мероприятий с таким огромным призовым фондом. Вместо этого она перевела турниры в онлайн, разделив их на более скромные состязания с небольшими вознаграждениями. Сама Epic Games во всём обвинила пандемию Covid.

Тем не менее некоторые считают, что мировой чемпионат стал структурной проблемой для Epic Games. Весь год до одного этого июльского дня небывалый ажиотаж крутился только вокруг него. А когда он завершился, интерес к Fortnite моментально обрушился до уровня, который можно было назвать критическим. Epic же хотела поддерживать Fortnite в постоянно актуальном состоянии, особенно в период Рождественских праздников, на которые игроки массово приобретают скины.

Второй причиной могли стать некоторые махинации со стороны игроков во время проведения чемпионата, к которым можно отнести "договорняки" между соревнующимися, особенно между тренерами и их протеже. Наибольшего успеха добились те, кто избрал тактику долгого выживания, не тратя свои ресурсы понапрасну и соревнуясь с равносильными соперниками. В то же время "горячие головы" быстро выбывали, несмотря на большое количество убийств.

В итоге никто так и не узнает, сколько в той "Королевской битве" было совершено манипуляций и ухищрений.

Если вернуться к Кайлу, то, как и многие другие киберспортсмены Fortnite, он всё ещё активен на Twitch, где до чемпионата мира у него всего 8 зрителей. После победы их число выросло до 12 тысяч, а сейчас чуть более трёх. Причиной его невысокой популярности на Twitch стало то, что хоть он и хороший парень, а также отличный игрок, но стримеру необходимо нечто большее. Нужно уметь, как когда-то мегапопулярные Ninja, Tfue, Pokimane, Nickmercs, TimTheTatman или Myth, удерживать и завлекать своего зрителя. У "Bugha" этого к сожалению нет. Это впрочем не мешает ему иметь 4,31 млн подписчиков на Youtube.

Но всё же Кайл сумел выжать максимум из своей минуты славы. Кроме получения собственного скина в Fortnite от Epic, ему удалось заключить рекламные контракты с банком и брендом одежды, которые также принесли ему хорошие деньги.

А что с "Bugha" будет дальше?

К сожалению, многие отмечают, что Fortnite стремительно теряет популярность. Подтверждением тому стал окончательный уход команды Кайла из Fortnite, в связи с чем ему придётся набирать новую, если удастся.

Что станет с Кайлом "Bugha" Гирсдорфом дальше — решать ему. Но сейчас ему всего 19-лет, а значит он только в начале своей долгой взрослой жизни. В историю киберспорта он уже вошёл, и не только как победитель, но и как открытый и чистый человек, живущий в очень дружной семье, что показала снятая про него компанией Epic "домашняя история".


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игра fortnite epic bugha чемпионат мира fortnite world cup кайл гирсдорф победитель
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