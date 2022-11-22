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В России появились ноутбуки от известного бренда Adata XPG, но продаются они лишь в одном магазине
На российском рынке ноутбуков появилась интересная новинка.
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Российский рынок электроники в последние месяцы претерпевает кардинальные изменения предлагаемого ассортимента. Ушедшие знаменитые бренды заменяют исконно китайские, а выбор привычных нам марок постепенно сокращается, поскольку разрешённый параллельный импорт пока что не справляется с возложенной на него нагрузкой. В то же время далеко не каждый покупатель испытывает желание опробовать себя в качестве первопроходца, приобретая модель производителя, о существовании которого он до недавнего времени и не знал вовсе. Совершенно другое — тайваньский производитель Adata, который является привычным и давно заслужил доверие и популярность у отечественного потребителя. Этот бренд нам знаком по выпускаемым им модулям оперативной памяти и SSD. С недавнего времени у него активно развивается суббренд XPG, предназначенный для геймерской аудитории. Подобные разделения есть у Kingston с его "HyperX" и у Patriot с маркой "Viper".

Но вот ноутбуки под торговой маркой Adata XPG на нашем рынке до недавнего времени являлись экзотической новинкой. Теперь у россиян появилась возможность их официального приобретения в крупной торговой сети с соответствующим гарантийным обслуживанием. Стоит отметить, что данные продукты являются эксклюзивным товаром магазина Ситилинк.

Цены на ноутбуки A-Data XPG серии XENIA варьируются в пределах 74 990 - 143 990 рублей.

Младшая модель A-Data XPG XENIA 14 представляет собой вариант с 14-дюймовым FullHD IPS экраном. Сердцем системы является 4-ядерный процессор Intel Core i5 1135G7 на архитектуре Tiger Lake, с интегрированной графикой Intel Iris Xe graphics. Объём оперативной памяти составляет 16 ГБ (DDR4, 3200 МГц), а в качестве основного хранилища выступает SSD накопитель объёмом 512 ГБ, на который установлена операционная система Windows 10 Home. Строгий элегантный дизайн ноутбука дополняет подсветка клавиш белого цвета. Сама клавиатура имеет русскую раскладку.


Вторая по цене модель A-Data XPG XENIA 14 имеет ценник в 93 990 рублей и отличается от первой лишь установленным более производительным процессором Intel Core i7 1165G7. В остальном их можно назвать близнецами.

Следующие две модели относятся уже к другому классу и имеют значительные отличия.

Третий вариант A-Data XPG XENIA XE за 99 990 рублей имеет экран размером уже в 15,6 дюймов, с FullHD IPS матрицей. Установлен 4-ядерный процессор Intel Core i7 1165G7 Evo с тактовой частотой 4.7 ГГц, в режиме Turbo, и встроенным видеоядром Intel Iris Xe graphics. Частота 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4 увеличена до 4266 МГц. Объём постоянного хранилища составляет 512 ГБ (предустановлена Windows 10 Home). Изменился и общий дизайн.


Последнюю модель можно назвать наиболее интересной с технической точки зрения.

Ноутбук A-Data XPG XENIA 15 за 143 990 рублей по скидке в рамках акции "Чёрная пятница" - это уже поистине игровое решение. Разрешение 15,6-дюймового экрана составляет 2560×1440 точек при частоте 165 Гц. IPS экран наделён матовым покрытием, для исключения бликов при дневном освещении.

Процессор установлен соответсвующий - это 8-ядерный Intel Core i7 11800H. За 3D-графику отвечает мобильная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 с 8192 ГБ видеопамяти. Размер оперативной памяти равен 32 ГБ (DDR4, 3200 МГц), а постоянное хранилище представлено SSD накопителем в 1 ТБ.

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den fed
21:59
У него в 10 раз более высокая по сравнению с кремнием производительность Глупость. У кремния вообще нет производительности. Возможно выше частота ...но я слабо верю в графеновые чипы на 50 Ггц
Китайцы планируют использовать графен вместо кремния и получить 10кратный прирост производительности
Мимо
21:59
У ципсошников - есть. Есть доступ к фантазиям из мира сопливых голубых поней.
Запад волнуется: Почему новые высокотехнологичные МиГ-35 не воюют на Украине, но уже слетали в Китай
-=metallist=-
21:59
Спроси у Швеции, Германии, Франции например, они расскажут))
Зачем силы НАТО "придерживают" свои танки и самолеты, не передавая их Украине
Aleksej Falcvagen
21:58
5 nm производство полностью автоматизировано и лишено браков в проектировании.
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-=metallist=-
21:58
Что ты за чушь несёшь? Кого это пендосы спасли? Совсем что ли сбрендил? В каком году пендосы включились в войну?
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