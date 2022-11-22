А если нет разницы, то зачем платить больше.

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Пожалуй уже всё компьютерное сообщество в курсе, что новые видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4080 хороши со всех сторон. Многочисленные обозреватели железа назвали их лучшим решением для геймера. Вот только покупать их никто особо не желает и они продолжают лежать на складах магазинов в большом количестве. Не устроила геймеров цена на новую "восьмидесятку" от Дженсена Хуанга, которая стартует с отметки в 1200 долларов без учёта региональных налогов. Такой провал старта продаж вызван недоумением покупателей, помнящих о цене предшественницы RTX 3080, которая составляла 699$. Переплата в 500$ даже с учётом значительно возросшей производительности нарушает уклад, продолжавший в течение многих лет, когда в новом поколении предлагали возросшую производительность за те же деньги. К слову, этот процесс начался ещё с серии RTX 2000, но тогда производитель уповал на внедрение революционной технологии трассировки лучей, которая в реальности работала горе с пополам.

Тем не менее у покупателей всегда есть выбор, что смог продемонстрировать ютубер Bitwitkyle, выпустивший новое видео, в котором он за те же 1200$ собирает целый игровой системный блок с видеокартой AMD Radeon RX 6900 XT "на борту".

Итак, в качестве основы, автор выбрал процессор AMD Ryzen 5 5600X, которого в текущих условиях отсутствия NextGen-игр более, чем достаточно.

Материнская плата основана на оптимальном чипсете B550, а объём оперативной памяти составил 16 ГБ при частоте 3600 МГц. Объём жёсткого диска NVMe составил 1 ТБ. В качестве блока питания выбран вполне неплохой вариант, который не является откровенным непотребством.

Как, видите сборка выглядит достаточно сбалансированной. Но самым интересным элементом оказалась уложившаяся в бюджет топовая видеокарта от AMD — Radeon RX 6900 XT за 668$, которая без проблем вытягивает любую современную игру. У автора ещё осталась сдача в 25$, которая не будет лишней. К слову, подобную сборку можно удешевить ещё больше, заменив некоторые комплектующие на менее дорогие аналоги.

Подобный эксперимент способен отрезвить любого в какой-то момент возжелавшего приобрести видеокарту RTX 4080 за 1200$ и больше. Это также явно демонстрирует неадекватность аппетитов компании NVIDIA в последних поколениях графических адаптеров.

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Источник: Videocardz