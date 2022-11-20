Скидки вполне могут оказаться временными.

реклама

Для держащих руку на пульсе последних компьютерных новинок пользователей не станет откровением тот факт, что запуск новой процессорной линейки AMD Ryzen 7000 можно назвать провальным. На этот раз оплошали маркетинговый и планово-экономический отделы. Новые центральные процессоры вышли отнюдь не плохими и в играх показывают себя порой даже лучше, чем новые процессоры Intel. Тем не менее продаются "красные камни" в пять раз хуже "синих". На фоне этого AMD уже ограничила выпуск Ryzen 7000, чтобы избежать затоваривания. Вторым неизбежным шагом стало снижение цен на модели новой линейки.

Некоторые розничные продавцы в Европе уже начали продавать CPU Ryzen 7000 со скидкой до 200 евро.

Теперь ценовая сетка выглядит так.

Источник изображения: Videocardz

Естественно, отечественного покупателя слабо интересует стоимость Ryzen 7000 в европейской рознице, поскольку сейчас покупка товаров в них сопряжена со множеством сложностей. Но хорошие новости всё же есть и для нас, ведь цены на новинки AMD начали падать и в некоторых российских торговых сетях. Учитывая уход компании AMD с нашего рынка и поставку её продукции по серым каналам, такой дисконт можно объяснить лишь той самой высокой стоимостью сборки на платформе AM5, которая вынуждает покупателей обращать свой взор на Intel. Это неминуемо ослабило спрос и привело к появлению скидок в рамках акций.

В магазине Ситилинк упали цены на сразу три из четырёх моделей процессоров AMD Ryzen 7000.

Самый доступный шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 7600X теперь стоит 29 390 рублей вместо 32590 ранее.

Пожалуй лучший на сегодня восьмиядерный игровой процессор AMD Ryzen 7 7700X потерял более шести тысяч и сейчас приобрести его можно за 38 990 рублей.

Двенадцатиядерный AMD Ryzen 9 7900X, который можно назвать универсальным, ведь он хорош не только в играх, но и в профзадачах, теперь стоит 50 990 рублей.

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> RTX 3090 уже за 100 тр с началом Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Galaxy S22 Ultra - цена снижена 3060 Gigabyte Gaming дешевле 40тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Полноразмерная 3070 MSI за 47 тр Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке 3070 Ti Gigabyte Gaming за 51 тр в Регарде

Останутся ли цены на процессоры AM5 на этом же уровне после окончании в магазине Ситилинк акции "Чёрная пятница" пока что предсказать сложно.