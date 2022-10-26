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Новые процессоры Intel i7-13700K и AMD Ryzen 7 7700X столкнули лбами в играх и бенчмарках — тест HU
Победителя предстоит выбрать покупателю.
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После того как компания Amd ворвалась на рынок со своими процессорами Ryzen на архитектуре Zen, её продукцию стали покупать не только отъявленные сторонники брэнда, но и все те, кто выбирает платформу по соотношению цена/производительность, а не по соображениям приверженности к какому-либо фанатскому лагерю. Если прошлому поколению Ryzen 5000 удалось положить на лопатки своего "синего" конкурента, то в новых поколения Intel Raptor Lake и Ryzen 7000 ситуация оказалась крайне неоднозначной. На стороне Intel более низкая цена процессоров и возможность использования памяти DDR4, тогда как для перехода на платформу AM5, кроме покупки процессора, требуется сменить материнскую плату и оперативную память, цены на которые в данный момент откровенно кусаются. Тем не менее основным параметром выбора покупателя, кроме цены, оставался и остаётся вопрос уровня производительности. А вот здесь покупателей чаще всего интересуют компромиссные модели, находящиеся между откровенно бюджетными решениями и бессмысленными для многих ультимативными топами.

Youtube-канал Hardware Unboxed решил сравнить новейшие процессоры Intel i7-13700K и AMD Ryzen 7 7700X, как в играх, так и в синтетических бенчмарках. Тестирование проводилось в паре с видеокартой NVIDIA RTX 4090 в разрешении 1080p и 1440p.

В начале видео автор отмечает улучшения, которые получил процессор Intel i7-13700K по сравнению со своим предшественником i7-12700K. Это и возросшая до 5,4 ГГц частота в режиме Boost, и увеличенный объём кеш-памяти уровней L2 и L3, у удвоенное количество энергоэффективных ядер. 

Безусловно, обладая большим общим количеством ядер Intel i7-13700K имеет теоретическое преимущество над 8-миядерным 16-поточным Ryzen 7 7700X, а так ли это — сейчас и предстоит выяснить. Но прежде стоит отметить, что среднерозничная цена Intel i7-13700K составляет около 450$, что 50$ больше, чем просят за Ryzen 7 7700X, но на 100$ дешевле Ryzen 9 7900X.

В популярном бенчмарке Cinebench23 в мультипоточном тесте "синий" процессор, пользуясь многоядерным превосходством, закономерно оставил "красного" конкурента далеко позади. Здесь соперником i7-13700K выступает лишь более дорогой 12-тиядерный Ryzen 9 7900X.

В однопоточном тесте ситуация меняется, но всё также остаётся в пользу i7-13700K, который не только обогнал Ryzen 7 7700X, но и сравнялся с флагманом Ryzen 9 7950X.

Перейдём к играм.

Тестирование в 12 играх в разрешении 1080p показало, что оба соперника выступают на равных, поочередно лидируя в различных проектах. При этом при использовании памяти DDR4 в паре с i7-13700K роняет его производительность на 9%, отправляя в явные аутсайдеры. Сам Ryzen 7 7700X в играх уступает лишь топовому i9-13900K, опережая собственный флагман Ryzen 9 7950X.

Разрешение 1440p не меняет расклад сил и Ryzen 7 7700X по-прежнему впереди.

Что касается энергопотребления, то система на AM5 показывает гораздо лучшую эффективность.

Температурные показатели i7-13700K при охлаждении AIO по сравнению с предыдущей моделью i7-12700K не продемонстрировали улучшений. Если последний в пике достигал лишь 80 градусов Цельсия, то новинка в пике достигала 100 градусов.

В качестве итога можно заключить, что для рядового пользователя, не использующего профессиональный софт, выбор между процессорами Intel i7-13700K и AMD Ryzen 7 7700X будет определять цена конечной сборки, поскольку в повседневных задачах и играх они выступают практически на равных, при условии, что Intel i7-13700K будет работать с оперативной памятью DDR5. Не стоит также забывать, что при использовании менее производительной видеокарты различия в их производительности и вовсе сойдут на нет.

рекомендации
RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3080 за 60 с началом тр в Регарде
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
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#amd #intel #тест #игры #процессор #сравнение #ryzen 7 7700x #i7-13700k
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