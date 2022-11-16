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В России стартовали продажи новых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4080 — смотрим цены
По всем обзорам NVIDIA GeForce RTX 4080 идеальное игровое решение, но с одним "Но!".
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Сегодня стартовали мировые продажи так ожидаемых геймерами видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4080.

Технические характеристики новинки всем известны: у неё 9728 CUDA-ядер, 16 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6X, а рабочая частота в режиме Boost достигает значения 2,51 ГГц.

Многих потенциальных покупателей крайне интересовал вопрос отсутствия у RTX 4080 проблем с выгоранием разъёма дополнительного питания, с которыми столкнулись пользователи RTX 4090. Есть все основания полагать, что эта проблема "восьмидесятку" минует. Во-первых, её энергопотребление гораздо ниже, чем у флагманской RTX 4090, и составляет всего 320 Вт, а значит нагрузка на разъём 12VHPWR будет гораздо ниже.

Кроме того, компания NVIDIA заявила, что потребление RTX 4080 в реальных игровых сценариях ниже заявленного, и в среднем составляет 251 Вт, что даже меньше, чем у предшествующей ей RTX 3080.

Во-вторых, имеется большая вероятность, что производитель подстраховался и в новой модели будут применяться более надёжные коннекторы компании NTK, а не Astron, которые по некоторым данным могли иметь технологические изъяны.

Что касается игровой производительности, то вчера был снят мораторий на публикацию обзоров и в сети появились десятки тестов различных вариантов RTX 4080. Если кратко, то практически все обозреватели в восторге от нового графического ускорителя. По их мнению, новинка справляется со всеми, даже с самыми требовательными играми, и способна обеспечить комфортный гейминг даже в разрешении 4K. Она опережает RTX 3090 Ti, но закономерно отстаёт от RTX 4090, которая на данный момент является самой производительной игровой видеокартой в мире.

Пожалуй единственным спорным моментом, по мнению авторитетных некоторых блогеров, стала среднерозничная цена RTX 4080. Да, эта видеокарта действительно является сравнительно дорогим продуктом и её доступность для конкретного покупателя крайне субъективна. Оценить справедливость этой точки зрения нам поможет магазин Регард, который одним из первых в России запустил продажи NVIDIA GeForce RTX 4080.

Самая недорогая на сегодня версия NVIDIA GeForce RTX 4080 Palit GameRock оценена в 125 700 рублей. Серия Palit GameRock хорошо известна игрокам, и зарекомендовала себя, как качественное решение по наиболее доступной среди соперников цене. Дизайн карты не особо изменился с прошлой 3000-ой серии и кожух радиатора всё также переливается сияющими всеми цветами стразами.

Для тех, кто любит строгий стиль и не приемлет избытка RGB-подсветки, Palit выпустила версию NVIDIA GeForce RTX 4080 Palit GameRock OmniBlack, в которой концептом дизайна выступило ночное звёздное небо. Она на тысячу рублей дороже и стоит 126 700 рублей.

Компания Gigabyte перестала относить свою серию EAGLE к ультрабюджетным решениям с компромиссной элементной базой. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 Gigabyte EAGLE OC с заводским разгоном обойдётся покупателю в 128 400 рублей.

Больше всего придётся заплатить за серо-белую NVIDIA GeForce RTX 4080 Gigabyte AERO OC, стоимость которой составляет 131 900 рублей.

Да, народными эти модели назвать сложно. Рекомендованная цена, которая для RTX 4080 определена в 1200$, теперь окончательно стала рудиментом и пережитком прошлого. Налоги, логистические расходы и прочие наценки не позволят купить эту видеокарту по цене, хотя бы близкой к рекомендованной. И это касается не только России. Тем не менее есть определенная степень уверенности, что все присутствующие сейчас на прилавках RTX 4080 в самое ближайшее время будут раскуплены, как это совсем недавно случилось с RTX 4090. Остальным останется дожидаться следующих поставок.

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ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Разумным вариантом может оказаться подождать выхода более доступных видеокарт из серии RTX 40 или AMD Radeon RX 7000, продажи которых начнутся позже.

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Саша Иванов
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vAlexey
20:36
Какое это отношение имеет к тематике "overclockers" ?
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Палец Шеши
20:36
Ничего не пережмёт, нужно покупать Орбит, тогда нормально будет
Рассказываю о дешевом способе получения жидких термопрокладок
k@mikadze
20:34
На озоне 4090 за те-же деньги в наличии и никто не берет. Нафиг это гно монструозных размеров не влезающее в корпус, с выгорающим портом питания не нужно. Ждем нормальных карт от AMD, нормальных разме...
GeForce RTX 4080 поступила в продажу по цене 1199 долларов
Палец Шеши
20:34
Я в качестве термопасты использую вот это.
Рассказываю о дешевом способе получения жидких термопрокладок
Эовейн Триада
20:34
На норм карту, типо 3080... такое стрёмно было бы)) Да и толку не будет, сгорит нафиг из-за отсутствия контакта или пережмёт память.
Рассказываю о дешевом способе получения жидких термопрокладок
eclairalail
20:31
в рф 2к баксов не хохо?
GeForce RTX 4080 поступила в продажу по цене 1199 долларов
НеБрат Шеши
20:30
хороший план
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eclairalail
20:30
2к баксов, как и предполагалось.
GeForce RTX 4080 поступила в продажу по цене 1199 долларов
daimos
20:29
Да ты все-таки уроненный на всю голову в детстве, и день рождения у тебя в феврале! Из серии мажем зубную пасту на туалетную бумагу и лепим. Кпт шлепни и не насилуй никого и ничего из железа
Рассказываю о дешевом способе получения жидких термопрокладок
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