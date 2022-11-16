По всем обзорам NVIDIA GeForce RTX 4080 идеальное игровое решение, но с одним "Но!".

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Сегодня стартовали мировые продажи так ожидаемых геймерами видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4080.

Технические характеристики новинки всем известны: у неё 9728 CUDA-ядер, 16 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6X, а рабочая частота в режиме Boost достигает значения 2,51 ГГц.

Многих потенциальных покупателей крайне интересовал вопрос отсутствия у RTX 4080 проблем с выгоранием разъёма дополнительного питания, с которыми столкнулись пользователи RTX 4090. Есть все основания полагать, что эта проблема "восьмидесятку" минует. Во-первых, её энергопотребление гораздо ниже, чем у флагманской RTX 4090, и составляет всего 320 Вт, а значит нагрузка на разъём 12VHPWR будет гораздо ниже.

Кроме того, компания NVIDIA заявила, что потребление RTX 4080 в реальных игровых сценариях ниже заявленного, и в среднем составляет 251 Вт, что даже меньше, чем у предшествующей ей RTX 3080.

Во-вторых, имеется большая вероятность, что производитель подстраховался и в новой модели будут применяться более надёжные коннекторы компании NTK, а не Astron, которые по некоторым данным могли иметь технологические изъяны.

Что касается игровой производительности, то вчера был снят мораторий на публикацию обзоров и в сети появились десятки тестов различных вариантов RTX 4080. Если кратко, то практически все обозреватели в восторге от нового графического ускорителя. По их мнению, новинка справляется со всеми, даже с самыми требовательными играми, и способна обеспечить комфортный гейминг даже в разрешении 4K. Она опережает RTX 3090 Ti, но закономерно отстаёт от RTX 4090, которая на данный момент является самой производительной игровой видеокартой в мире.

Пожалуй единственным спорным моментом, по мнению авторитетных некоторых блогеров, стала среднерозничная цена RTX 4080. Да, эта видеокарта действительно является сравнительно дорогим продуктом и её доступность для конкретного покупателя крайне субъективна. Оценить справедливость этой точки зрения нам поможет магазин Регард, который одним из первых в России запустил продажи NVIDIA GeForce RTX 4080.

Самая недорогая на сегодня версия NVIDIA GeForce RTX 4080 Palit GameRock оценена в 125 700 рублей. Серия Palit GameRock хорошо известна игрокам, и зарекомендовала себя, как качественное решение по наиболее доступной среди соперников цене. Дизайн карты не особо изменился с прошлой 3000-ой серии и кожух радиатора всё также переливается сияющими всеми цветами стразами.

Для тех, кто любит строгий стиль и не приемлет избытка RGB-подсветки, Palit выпустила версию NVIDIA GeForce RTX 4080 Palit GameRock OmniBlack, в которой концептом дизайна выступило ночное звёздное небо. Она на тысячу рублей дороже и стоит 126 700 рублей.

Компания Gigabyte перестала относить свою серию EAGLE к ультрабюджетным решениям с компромиссной элементной базой. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 Gigabyte EAGLE OC с заводским разгоном обойдётся покупателю в 128 400 рублей.

Больше всего придётся заплатить за серо-белую NVIDIA GeForce RTX 4080 Gigabyte AERO OC, стоимость которой составляет 131 900 рублей.

Да, народными эти модели назвать сложно. Рекомендованная цена, которая для RTX 4080 определена в 1200$, теперь окончательно стала рудиментом и пережитком прошлого. Налоги, логистические расходы и прочие наценки не позволят купить эту видеокарту по цене, хотя бы близкой к рекомендованной. И это касается не только России. Тем не менее есть определенная степень уверенности, что все присутствующие сейчас на прилавках RTX 4080 в самое ближайшее время будут раскуплены, как это совсем недавно случилось с RTX 4090. Остальным останется дожидаться следующих поставок.

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Разумным вариантом может оказаться подождать выхода более доступных видеокарт из серии RTX 40 или AMD Radeon RX 7000, продажи которых начнутся позже.