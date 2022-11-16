Прирост в производительности NVIDIA RTX 4080 совершенно не соответствует приросту в её стоимости.

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По поводу личности ведущего известно Youtube-канала Gamers Nexus Стива Бёрка (Steve Burke) существуют различные мнения: кто-то в шутку ругает его чрезмерную косматость и гендерную пограничность, другие же, напротив, обращают внимание лишь на его профессиональное творчество, всецело доверяя его мнению, что подтверждается наличием 1,78 млн подписчиков.

В этот раз, как всегда, оперативно, Стив выпустил актуальный ролик, в котором протестировал новинку железного игропрома — видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4080 с 16 ГБ видеопамяти. В руки блогера попал референсный эталонный образец производства самой NVIDIA, чья рекомендованная стоимость составляет 1200$ США или 74 000 рублей по текущему курсу валют.

Но это в теории, без налогов, логистических и прочих расходов. Ожидать партнёрские решения по таким ценам в российских магазинах точно не стоит. Кстати, продажи RTX 4080 в России начнутся уже сегодня.

В целом обозреватель похвалил новинку и отметил высокое качество её исполнения. Видеокарта показала сравнительно приемлемое энергопотребление (316 Вт в стоке и 343 Вт в разгоне) и относительно невысокие рабочие температуры по сравнению со старшей моделью RTX 4090.

В полной нагрузке температура GPU не превысила 61 градуса Цельсия, а температура самой горячей точки в кристалле (GPU Hot spot) не выходила за отметку 72,2 градуса.

Что касается игровой производительности, то мнению Стива тут тоже всё в порядке, RTX 4080 уверенно обходит топ предыдущего поколения RTX 3090 Ti и примерно на 25% отстаёт от RTX 4090.

Казалось бы, в конце видео обзора зрителей должен был ожидать хеппи-энд и восторги по поводу новинки, но Стив оказался честным обозревателем. Он посоветовал не покупать RTX 4080, по причине того, что прирост в производительности у этой видеокарты совершенно не соответствует приросту в её стоимости.

Он с грустью припомнил, что флагман GTX 1080 Ti стоил 700 долларов, и всем нам это показалось дорого. Затем вышел новый король RTX 2080 Ti за 1200 долларов и возмущению пользователей не было предела. Теперь нам предлагают за эти же 1200$ предтоп в лице RTX 4080, тогда как RTX 3080 стоила те же 700 баксов. Да, есть инфляция и прочие экономические проблемы, но в случае с RTX 4080 компания NVIDIA переступила некий порог комфортной стоимости.

Все помнят про так называемый рейтинг полезности, в котором успешность видеокарты на рынке определяется соотношением её производительности и цены. Так вот, у RTX 4080 рейтинг полезности весь сомнительный.

Если вы всё-таки твёрдо намерены купить мощную видеокарту прямо сейчас, то разочарованный Стив советует добавить немного денег и взять RTX 4090, либо присмотреть что-либо из линейки RTX 3000. Если вы не спешите, то разумно дождаться выхода других вариантов RTX 4000. А RTX 4080 — нет, своих денег она не стоит!

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