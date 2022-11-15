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В выгорании RTX 4090 может оказаться виноват один из двух поставщиков разъёмов питания 12VHPWR
Видеокарты NVIDIA RTX 4080 и RTX 4070 Ti эта проблема может обойти стороной.
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Скандал с выгоранием разъёмов дополнительного питания 12VHPWR у дорогостоящих видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090 ещё не завершился, но возможно скоро в этом вопросе будет поставлена точка. А пока что владельцы примерно 100 000 выпущенных адаптеров находятся в напряжённом ожидании вердикта. Если дело завершится отзывом всех выпущенных моделей, либо компенсациями или предоставлением особых гарантийных условий, то это станет одним из крупнейших релизных провалов за последнее время. Хотя мы всё ещё помним 3,5 ГБ видеопамяти у GTX 970, перегрев видеопамяти у RTX 2080 (Ti) и ошибки в дизайне RTX 30, в которых применялась ошибочная комбинация конденсаторов POSCAP и SP-CAP.

Автор сайта Igor'sLAB Игорь Валлоссек является одним из энтузиастов, принявшем добровольное участие в разбирательстве по поводу выгорания разъёмов питания у видеокарт RTX 4090. Его основная теория состоит в том, что виновником бед является всё-таки коннектор 12VHPWR типа "папа", который вставляется непосредственно в разъём на самой видеокарте.

По данным компании NVIDIA коннекторы 12VHPWR поставляют две конкурирующие тайваньские компании — Astron и NTK. Причём продукция Astron по мнению Игоря Валлоссека имеет явные проблемы.

У разъёмов NTK один пружинный контакт и лучшая система фиксации и прилегания, тогда как у Astron два пружинных контакта, меньшая площадь прилегания, а сама фиксация разъёма более слабая.

Кроме того разъёмы Astron менее долговечны и имеют более высокое сопротивление. Это и могло стать причиной чрезмерного нагрева соединения и его оплавления.

Окончательные выводы требуют дополнительного тестирования специалистами. Но если они подтвердятся, то NVIDIA и партнёры могут отказаться от закупок у Astron до исправления всех недостатков.

Игорь Валлоссек утверждает, что в RTX 4080 будет использоваться переходник 3х8-pin, а в будущей RTX 4070 Ti 2х8-pin. Но в обоих случаях в переходниках будут использоваться разъёмы компании NTK.

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Источник: Videocardz

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