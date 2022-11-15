реклама
До старта мировых продаж столь ожидаемых геймерами новых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4080 осталось менее суток, они начнутся завтра 16 ноября. На российских прилавках новинки окажутся чуть позже, начиная с 17 числа.
Игроки очень надеялись, что RTX 4080 продемонстрирует высокий уровень игровой производительности и при этом её обойдут стороной проблемы, присущие скандальной RTX 4090, продемонстрировавшей проблему с оплавлением некачественных коннекторов дополнительного питания 12VHPWR.
Тем временем, эмбарго на обзоры спало и многочисленные профильные ресурсы начали наперегонки публиковать обзоры NVIDIA RTX 4080. Одним из первых свои результаты показал авторитетный сайт Techspot, получивший сразу несколько партнёрских моделей от PNY, Asus и MSI.
Во всех разрешениях, от 1080p до 4K новая NVIDIA RTX 4080 уверено обогнала топ предыдущего поколения RTX 3090 Ti и закономерно уступила текущему флагману GeForce RTX 4090.
По результатам тестирования можно отметить, что NVIDIA выпустила действительно интересный продукт, который уверенно "вытягивает" разрешение 1440p и даже способен обеспечить до 60 кадров в самых "тяжёлых" играх в разрешении 4К, например таких, как Cyberpunk 2077.
При этом она менее требовательна по питанию, чем RTX 4090, и стоит на 400$ дешевле.
Некоторые обзоры:
1.Techspot
2. Hardwareluxx
3. Computerbase
4. Tomshardware
5. Guru3d