Видеокарта вытягивает игры даже в разрешении 4K.

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

реклама

До старта мировых продаж столь ожидаемых геймерами новых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4080 осталось менее суток, они начнутся завтра 16 ноября. На российских прилавках новинки окажутся чуть позже, начиная с 17 числа.

Игроки очень надеялись, что RTX 4080 продемонстрирует высокий уровень игровой производительности и при этом её обойдут стороной проблемы, присущие скандальной RTX 4090, продемонстрировавшей проблему с оплавлением некачественных коннекторов дополнительного питания 12VHPWR.

Тем временем, эмбарго на обзоры спало и многочисленные профильные ресурсы начали наперегонки публиковать обзоры NVIDIA RTX 4080. Одним из первых свои результаты показал авторитетный сайт Techspot, получивший сразу несколько партнёрских моделей от PNY, Asus и MSI.

Во всех разрешениях, от 1080p до 4K новая NVIDIA RTX 4080 уверено обогнала топ предыдущего поколения RTX 3090 Ti и закономерно уступила текущему флагману GeForce RTX 4090.

По результатам тестирования можно отметить, что NVIDIA выпустила действительно интересный продукт, который уверенно "вытягивает" разрешение 1440p и даже способен обеспечить до 60 кадров в самых "тяжёлых" играх в разрешении 4К, например таких, как Cyberpunk 2077.

При этом она менее требовательна по питанию, чем RTX 4090, и стоит на 400$ дешевле.

Некоторые обзоры:

1.Techspot

2. Hardwareluxx

3. Computerbase

4. Tomshardware

5. Guru3d

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 4090 в Регарде, цена норм RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр



