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Сегодня в России стартовали продажи удешевлённых версий видеокарт RTX 3060, оснащённых 8 ГБ видеопамяти, чему был посвящён данный материал, в котором разъясняется, чем эти модели являются с технической точки зрения и чем они отличаются от предыдущих версий. Тем не менее у некоторых компьютерных пользователей могло сложиться впечатление, что новые графические ускорители относятся к некой побочной серии, а их владельцы могут столкнуться с определёнными трудностями в плане поддержки таких продуктов самой компанией NVIDIA.
На самом деле эти опасения не имеют оснований, поскольку новинки являются официальным продуктом компании NVIDIA и её производственных партнёров. Подтверждением тому стал свежевыпущенный драйвер, обозначенный как NVIDIA GeForce Game Ready 526.86 WHQL. В него официально включена поддержка поступивших в продажу моделей GeForce RTX 3060 Ti (GDDR6X) и GeForce RTX 3060 (8 ГБ). В дальнейшем эти продукты будут поддерживаться совместно с их предыдущими версиями.
Кроме того, в конце октября NVIDIA просила не обновлять драйвер видеокарт GeForce до версии 526.47 из-за проблем в игре Call of Duty: Modern Warfare II, а возможно и в других проектах. Новая версия 526.86 WHQL содержит обещанные исправления, устраняющие прежние недостатки.
Источник: Videocardz