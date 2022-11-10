Кроме того он исправляет баги в игре Call of Duty: Modern Warfare II.

реклама

Сегодня в России стартовали продажи удешевлённых версий видеокарт RTX 3060, оснащённых 8 ГБ видеопамяти, чему был посвящён данный материал, в котором разъясняется, чем эти модели являются с технической точки зрения и чем они отличаются от предыдущих версий. Тем не менее у некоторых компьютерных пользователей могло сложиться впечатление, что новые графические ускорители относятся к некой побочной серии, а их владельцы могут столкнуться с определёнными трудностями в плане поддержки таких продуктов самой компанией NVIDIA.

На самом деле эти опасения не имеют оснований, поскольку новинки являются официальным продуктом компании NVIDIA и её производственных партнёров. Подтверждением тому стал свежевыпущенный драйвер, обозначенный как NVIDIA GeForce Game Ready 526.86 WHQL. В него официально включена поддержка поступивших в продажу моделей GeForce RTX 3060 Ti (GDDR6X) и GeForce RTX 3060 (8 ГБ). В дальнейшем эти продукты будут поддерживаться совместно с их предыдущими версиями.

Кроме того, в конце октября NVIDIA просила не обновлять драйвер видеокарт GeForce до версии 526.47 из-за проблем в игре Call of Duty: Modern Warfare II, а возможно и в других проектах. Новая версия 526.86 WHQL содержит обещанные исправления, устраняющие прежние недостатки.

рекомендации 3080 Gigabyte дешевле 70 тр в Ситилинке 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Источник: Videocardz