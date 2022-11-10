Модель отлично вписалась между RTX 3050 и RTX 3060 12GB.

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Как известно, в связи с крахом майнинга на видеокартах и последовавшим за этим резким падением спроса на них, у компании NVIDIA образовались крупные запасы нереализованных чипов для видеокарт серии GeForce RTX 3000 на архитектуре Ampere, которые необходимо распродать, что называется любой ценой. Для этого руководством компании были предприняты некоторые меры. Они включают в себя и распродажи со скидками и выпуск дополнительных моделей, которые смогут привлечь покупателей. С этой целью в конце октября чипмейкер тихо и безо всякой широкой огласки обозначил на своём сайте выход двух новых продуктов, которыми стали видеокарты RTX 3060 Ti (GDDR6X) и RTX 3060 (8 ГБ). Третья "новая" модель RTX 3070 Ti (GA102) и вовсе не удостоилась упоминания, что вполне справедливо.

Предназначением RTX 3070 Ti является реализация чипов GA102, на которых раньше базировались более старшие модели. Каких-либо других различий по сравнению со старой RTX 3070 Ti, основанной на младшем чипе GA104, она не имеет и по спецификациям полностью ей идентична. В этом случае покупателям, по большому счёту, без разницы, какую версию приобретать.

Другие две модели заслуживают большего внимания. Видеокарта RTX 3060 Ti отличается от прежней итерации установкой в неё более быстрых чипов памяти стандарта GDDR6X, вместо прежних GDDR6 без "Х". Это придало ей некоторое ускорение в игровой производительности, а заодно сняло с повестки скандал с выгоранием чипов памяти у видеокарт 3060 Ti с GDDR6, из-за которого многие магазины были вынуждены распродавать их даже дешевле, чем значительно более слабые RTX 3060 12 ГБ.

Что касается RTX 3060 с 8 ГБ, то в этом случае имеет место банальное удешевление модели, где главное продать GPU, а не память. Да и рациональность наличия 12 ГБ видеопамяти у RTX 3060 вызывало вопросы у многих пользователей. По сравнению с обычной RTX 3060 12 ГБ, у новинки также урезана шина памяти со 192 до 128 бит, что в совокупности сделало её менее быстрой.

Изображение с сайта Videocardz

Не стоит сбрасывать со счетов и забракованные по некоторым производственным нормам GPU, которые теоретически вполне могли попасть в новые RTX 3070 Ti (GA102) и RTX 3060 (8 ГБ). Это не означает, что сами видеокарты будут содержать какой-то изъян, такой процесс является нормой для производителей.

Переходя к основной новости, достаточно упомянуть, что модели видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3060 (8 ГБ) наконец-то добрались и до российских розничных сетей. Ассортимент пока что не широк, но нет никаких сомнений, что он будет быстро пополняться. Давайте посмотрим, что нам предлагают, и какой геймеру профит от приобретения урезанной версии.

В магазине Регард новинка представлена компактной одновентиляторной моделью NVIDIA GeForce RTX 3060 Palit StormX 8Gb LHR. Покупателю она обойдётся в 26 990 рублей.

Это очень близко к рекомендованной рублёвой цене на совсем слабенькую RTX 3050, которая на момент выхода была оценена в 24 900 рублей, хотя фактически продавалась не дешевле 27 000 рублей. Сейчас RTX 3050 можно купить по цене от 23 тысяч рублей. То есть на лицо разница в 4000 между довольно разными по производительности решениями.

Сравнение было бы идеальным, если бы в том же магазине Регард была бы модель RTX 3060 Palit StormX 12Gb, но к сожалению в наличии только RTX 3060 Palit Dual OC 12Gb с двухвентиляторной системой охлаждения за 30 670 рублей. Она же является самой дешевой в ассортименте из всех RTX 3060 12GB.

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В конечном итоге можно отметить, что новая RTX 3060 8GB по цене и игровой производительности вписалась именно туда, куда ей было уготовано встать, то есть между RTX 3050 и RTX 3060 12 GB. Вероятно это окажет ещё большее влияние на стремительный рост популярности видеокарт RTX 3060, который сейчас наблюдается в геймерской среде.