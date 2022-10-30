Наблюдаются сбои и вылеты в игре Call of Duty MWII.

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Испокон веков в нашей камрадской среде принято ругать драйверы видеокарт компании AMD. Так уж повелось, к сожалению. А насколько это справедливо известно лишь объективным и беспристрастным владельцам продуктов обеих компаний "зелёного и красного лагерей".

Настал черед поругать софтовую команду NVIDIA, и сейчас речь не о выгорании RTX 4090 и начале отказа геймеров от её покупки - всем уже всё ясно по этому вопросу. Речь идёт о последнем драйвере версии 526.47, который, как оказалось, имеет серьёзные проблемы с производительностью. Первыми на проблемы со стабильностью в игре Call of Duty MWII указали пользователи Reddit, отметившие периодические сбои при гейминге и невозможность заново запустить игру или её очень долгую загрузку. Сообщений о сбоях в других проектах пока что не поступало, но ошибка вполне может затронуть и их.

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Сама NVIDIA уже признала наличие ошибок и пообещала устранить все недостатки, при этом точно не назвав сроки внесения исправлений. А пока что она рекомендует остановиться на драйверах версий 516.59 или 522.25. Если вы уже успели обновиться на проблемный драйвер, то лучше его откатить на указанные стабильные. О выпуске нового исправленного драйвера мы, скорее всего, узнаем в ближайшее время.