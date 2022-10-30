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RaddaR За пост начислено вознаграждение
NVIDIA просит не обновлять драйвер видеокарт до версии 526.47 из-за проблем в играх
Наблюдаются сбои и вылеты в игре Call of Duty MWII.
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Испокон веков в нашей камрадской среде принято ругать драйверы видеокарт компании AMD. Так уж повелось, к сожалению. А насколько это справедливо известно лишь объективным и беспристрастным владельцам продуктов обеих компаний "зелёного и красного лагерей".

Настал черед поругать софтовую команду NVIDIA, и сейчас речь не о выгорании RTX 4090 и начале отказа геймеров от её покупки - всем уже всё ясно по этому вопросу. Речь идёт о последнем драйвере версии 526.47, который, как оказалось, имеет серьёзные проблемы с производительностью. Первыми на проблемы со стабильностью в игре Call of Duty MWII указали пользователи Reddit, отметившие периодические сбои при гейминге и невозможность заново запустить игру или её очень долгую загрузку. Сообщений о сбоях в других проектах пока что не поступало, но ошибка вполне может затронуть и их.

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Сама NVIDIA уже признала наличие ошибок и пообещала устранить все недостатки, при этом точно не назвав сроки внесения исправлений. А пока что она рекомендует остановиться на драйверах версий 516.59 или 522.25. Если вы уже успели обновиться на проблемный драйвер, то лучше его откатить на указанные стабильные. О выпуске нового исправленного драйвера мы, скорее всего, узнаем в ближайшее время.

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#nvidia #игры #видеокарта #драйвер #проблемы #сбой #526.47
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Сейчас обсуждают

MriS
18:19
Калда сама по себе кривая. Сейчас модно кривые игры выпускать, а потом кучу патчей 😁)
NVIDIA просит не обновлять драйвер видеокарт до версии 526.47 из-за проблем в играх
Александр Фетисов
18:19
Чет не так сказал, уже в иноагенты записали. У меня больше сотни покупок на Али.
Видеокарты после майнинга на развес - вьетнамский блогер показал избыток карт на рынке
Александр Олегович
18:18
Просит не устанавливать, но поиск драйвера на сайте NVidia предлагает именно эту версию )))
NVIDIA просит не обновлять драйвер видеокарт до версии 526.47 из-за проблем в играх
ахахаxа
18:17
я в 2019г,когда подбирал себе фирму для 1070,то читал,что все ремонтные мастерские паскалями мсй завалены,а остальные неприносят
Тихо скидками шурша дешевеют неспеша – магазины РФ предлагают видеокарты NVIDIA по выгодным ценам
Stupid Miner
18:16
Ну тесты потом покажут кто обгадился
В западных магазинах уже открылся предзаказ на RTX 4080 16 ГБ — цены на любителя
FelsheR-бан100514
18:16
Это ты просто в России никогда не жил.)
Видеокарты после майнинга на развес - вьетнамский блогер показал избыток карт на рынке
Hacknir
18:13
ппц та апасный дядя
AMD убрала с официального сайта русский раздел
Stupid Miner
18:13
Если бы ддр5 была dual channel , то все твои рассуждения были очень верны .
Для слива запасов Ryzen 7000 иностранные магазины устраивают скидки и даже раздают комплекты DDR5
Эовейн Триада
18:11
Так в 4К на максималке он и на 4090 идёт чуть за 30.
NVIDIA просит не обновлять драйвер видеокарт до версии 526.47 из-за проблем в играх
Hacknir
18:11
а че так мало? почему бы не вернуть Польшу, Чехословакию, страны Прибалтики и тд?
AMD убрала с официального сайта русский раздел
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