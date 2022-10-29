Пока что они внушают оптимизм. Анонс уже через 4 дня.

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После очередного релизного скандала, связанного с продукцией техногиганта NVIDIA, новейшие видеокарты GeForce RTX 4090 которого подвержены выгоранию в районе разъёма дополнительного питания 12VHPWR, многие пользователи окончательно утвердились в своём намерении дождаться выхода графических ускорителей AMD Radeon RX 7000, у которых будут привычные старые разъёмы. Их терпение будет вознаграждено в самое ближайшее время, а именно 3 ноября, когда состоится их презентация, хотя в продажу они поступят не ранее начала декабря этого года. О самих AMD Radeon RX 7000 достоверно немного, поскольку компании удалось предотвратить масштабные утечки информации о них. Также известно, что компания может представить сразу три модели, а не две, как планировалось ранее.

Инсайдер «chi11eddog», который ранее делился достоверной конфиденциальной информацией, подтвердил некоторые характеристики AMD Radeon RX 7900XTX и 7900XT.

Из скупого на сведения скрина можно сделать вывод, что RX 7900XT будет поставляться с 20 ГБ видеопамяти, а RX 7900XTX получит 24 ГБ видеобуфера. Обе модели базируются на графическом 5-нм чипе Navi 31 с архитектурой RDNA3.

Модель RX 7900XTX может получить полноценный GPU с 12288 потоковыми процессорами, 384-битной шиной памяти, обеспечивающей подключение 24 ГБ памяти GDDR6 на скорости 20 Гбит/с, что повысит пропускную способность до 960 ГБ/с. Кроме того, Navi 31 будет иметь до 96 МБ кеш-памяти Infinity, что в свою очередь ещё больше увеличит производительность карты.

Видеокарта RX 7900XT станет младшей моделью и получит урезанный чип Navi 31 с 10752 ядрами. У неё будет 20 ГБ видеопамяти GDDR6 и 320-битную шина, с максимальной пропускной способностью 800 ГБ/с.

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Тактовые частоты новинок, их реальная производительность и цены по-прежнему остаются неизвестными, но ждать осталось недолго.