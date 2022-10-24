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RaddaR За пост начислено вознаграждение
На презентации новых видеокарт RX 7000 компания AMD может представить сразу три, а не две модели
Загадочная третья модель пока что не опознана.
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Недавно выпущенные компанией NVIDIA видеокарты RTX 4090 пришлись по вкусу не всем пользователям. Новинки получились громоздкими, с высоким пиковым энергопотреблением, а главное очень дорогими. Ко всему прочему флагманские модели RTX 40 вскоре может ожидать дефицит, что ещё выше поднимет их стоимость. Кроме того вызывает неоднозначные чувства применение в новинках нового 16-контактного разъёма питания 12VHPWR, оказавшегося крайне ненадёжным. Сегодня уже появилось первое сообщение от владельца Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC о возгорании разъёма дополнительного питания видеокарты прямо во время игры.

При таких условиях многие покупатели возлагают свои надежды на продукцию компании AMD.

3 ноября 2020 года должна состоятся презентации новой линейки Radeon RX 7000, продажи которой должны стартовать в декабре. Согласно ранним утечкам, компания должна была представить две модели из новой серии. Это подтверждалось регистрацией двух устройств в Южнокорейском национальном радиоисследовательском агентстве (RRA).

Тем не менее инсайдерам удалось обнаружить регистрацию в RRA третьей модели с идентификатором D70401. Подобная информация означает физическое наличие партий с тремя моделями видеокарт RX 7000.

Также вероятность презентации сразу трёх, а не двух моделей подтвердил в Twitter автор утечек под ником harukaze5719.

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Если на данный момент устройства с идентификаторами D70201 и D70203 принято относить к моделям Radeon RX 7900 XT и Radeon RX 7800 XT, то что за видеокарта скрывается под номером D70401 пока что остаётся тайной.

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