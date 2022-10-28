Сменив название с GeForce RTX 4080 12GB на RTX 4070 и потеряв в цене, она смогла бы обрести успех.

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

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Как известно, компания NVIDIA первыми в новом поколении GeForce RTX 40 планировала выпустить три модели видеокарт. Ими должны были стать RTX 4090, RTX 4080 16 ГБ и урезанная RTX 4080 с 12 ГБ видеопамяти. Причём последняя модель, кроме объёма памяти, ко всему прочему лишилась и значительного количества вычислительных ядер, что существенно снизило её производительность по сравнению с полноценной RTX 4080. Такая путаница ещё до релиза вызвала волну возмущения у большинства пользователей. Никто не хотел переплачивать за видеокарту RTX 4070, на которую повешен шильдик RTX 4080. В итоге NVIDIA отменила выход GeForce RTX 4080 12GB, компенсировав убытки производителям, уже успевшим наштамповать RTX 4080 12GB в определённых количествах. Впрочем, есть предположения, что NVIDIA сделала это не ради покупателей, а чтобы освободить производственные мощности для увеличения выпуска графических процессоров Hopper H100 для систем ИИ, которые она продаёт в Китай по цене в десять раз выше.

Отмена выпуска RTX 4080 12GB не повлияла на её попадание в руки энтузиастов, которые протестировали её производительность в графическом бенчмарке 3DMark и синтетическом AIDA64. И вот здесь тестировщиков ожидал небольшой сюрприз.

В AIDA64 запрещённая видеокарта показала производительность на уровне 42 TFLOP на вычислениях с одинарной точностью, что совпадает с ранее заявленными NVIDIA.

В тестах 3DMark результаты RTX 4080 12GB оказались крайне близки к флагманам предыдущего поколения RTX 3090 и RTX 3090 Ti, в некоторых случаях вплотную догоняя RTX 3090 Ti.

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Исходя из итогов тестирования можно предположить, что если будущая RTX 4070 будет иметь производительность на уровне отмененной RTX 4080 12GB, то после оптимизации она вполне способна догнать топ прошлого поколения RTX 3090 Ti.