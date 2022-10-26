Видеокарты AMD Radeon RX 7000 будут поддерживать все новейшие технологии.

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

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Версия 1.3 кроссплатформенного API для 2D- и 3D-графики была выпущена в январе 2022 года и получила широкую поддержку графическими процессорами AMD, NVIDIA и Intel.

Недавно поступившая в продажу флагманская видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 работает с новейшей реализацией API Vulkan за номером 1.3.3.1. Похоже, что и будущие видеокарты AMD Radeon RX 7000 также будет иметь поддержку последней версии Vulkan, при чём ещё до начала релиза. Подтверждение этого пришло от самой компании AMD, разместившей информацию о совместимости для операционных систем Ubuntu и Windows 10.

О поддержке видеокартами на архитектуре RDNA3 других API, таких, как DirectX12 Ultimate не упоминается, но они, безусловно, будут ею обладать, так как она уже реализована в предыдущих продуктах серии Radeon RX 6000, а более новых API на горизонте не предвидится.

Видеокарты AMD Radeon серии RX 7000 будут представлены компанией на презентации, которая должна состояться 3 ноября. В продажу новинки поступят в декабре. Ранее предполагалось, что будут анонсированы всего две модели топового уровня для энтузиастов RX 7900XTX и RX 7900XT, базирующиеся на чипе Navi 31, однако согласно последним утечкам их может оказаться три.

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Источник. Videocardz