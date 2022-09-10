Если так, то это очень плохая новость для всех геймеров.

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В начале августа этого года в сети стали настойчиво множиться слухи о закрытии подразделения Intel, занимающегося разработкой дискретных видеокарт, ввиду его полной убыточности. Подобные мнения казались весьма правдоподобными на фоне политики компании по оптимизации убытков, которую она начала проводить с приходом нового руководителя.

Кроме того, в сообществе стали поговаривать об отмене выпуска даже старших представителей линейки Intel ARC Alchemist, что означало бы полный крах попытки зайти на рынок игровых видеокарт третьего игрока в лице Intel. И здесь опять же всё складывалось в пользу слухов: компания до сих пор так и не вывела на рынок ни одной видеокарты ARC Alchemist, кроме слабой и практически недоступной A380, разработчикам не удалось полностью победить проблемы с драйверами, а на фоне общей "сырости" продукта его отказался выпускать один из партнёров.

Такой переполох достиг ушей руководства самой Intel и небезызвестный исполнительный вице-президент Раджа Кодури поспешил опровергнуть все домыслы об отмене дискретных игровых видеокарт ARC Alchemist, заверив общественность, что всё идёт по плану и до конца года покупатели увидят новинки на полках магазинов.

Теперь выдать в эфир новую порцию удручающей информации решил автор youtube-канала Moore's Law Is Dead, который известен своими реальными "инсайдерскими" связями и одним из первых опубликовал правдивые утечки об ARC Alchemist.

По его словам положение у графического подразделения действительно неважное. В руководстве Intel сейчас якобы идёт обсуждение о целесообразности дальнейшего развития линии игровых видеокарт. Некоторые имеющие голос в компании лица больше не верят в способность догнать лидеров отрасли AMD и NVIDIA, прежде всего из-за смены самого характера рынка. Из-за окончания майнинг-лихорадки на вторичный рынок может хлынуть огромный поток видеокарт AMD и NVIDIA, включая те же RTX 3060 Ti и RTX 3070, с которыми ARC Alchemist попросту не сможет тягаться ни по цене, ни по игровой производительности. Более того, на носу новые поколения "красных" и "зелёных", а через два года выйдут их новые линейки, которые могут стать до четырёх раз производительней текущих моделей, что откинет привлекательность продукции Intel далеко назад.

Проще говоря, есть большая вероятность того, что Intel проиграла битву за рынок игровых дискретных видеокарт и следующее поколение видеокарт Intel ARC Battlemage мы можем и вовсе не увидеть или выйдет всего одна репутационная модель среднего уровня.

Текущее же поколение ARC Alchemist если и посетит рынок, то рискует оказаться малочисленным, дефицитным и может остаться таким же проблемным, как когда-то Intel i740. Графическое подразделение при этом, если оно сохранится в том же, либо реорганизованном виде, скорее всего сосредоточит свои усилия на разработке чипов для ноутбуков, серверов, дата-центров и "встроек" iGPU.

Поскольку сама Intel, как следует из рассуждений Moore's Law Is Dead, ещё не приняла окончательного решения, то о реальной судьбе дискретных игровых видеокарт Intel ARC нам ещё только предстоит узнать. Ну а пока что, все существующие прогнозы не выглядят оптимистичными.

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