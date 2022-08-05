Магазины тоже боятся закупать видеокарты Intel ARC Alchemist из-за их низкого качества.

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Последней видеокартой, которую выпустила компания Intel, была модель Intel 740, работающая по системной шине AGP (древний предок PCI Express). Это был далёкий 1998 год. Компьютерное сообщество быстро окрестило Intel 740 "Неудачной поделкой, непригодной для игр" из-за многочисленных багов и плохой оптимизации. После такого провала "синяя" компания завязала с выпуском видеокарт и сосредоточилась на центральных процессорах. Вновь занять свою нишу она попыталась в 2021 году с проектом ARC Alchemist. Все ждали хотя бы "бумажного" анонса, но этого не случилось. Впрочем, Intel не в первый раз переносит выпуск обещанной продукции на неопределённый срок. Так произошло и с её видеокартами семейства ARC Alchemist. Из пяти моделей на данный момент в продаже присутствует только младшая GUNNIR A380 Photon OC и купить её можно только в Китае.

Изображение с сайта Videocardz

Обзорщики уже отметили нестабильную работу A380 в играх, недоработанные драйверы и общую "сырость" продукта. Недавние игровые тесты A380 и вовсе приносят непонимание её позиционирования на рынке.

Теперь стало известно, что качество продукции семейства Intel ARC Alchemist вызвало вопросы у производителей видеокарт.

Автор сайта Igor's LAB утверждает, что как минимум один из крупных производителей полностью прекратил производство видеокарт Intel из-за опасений по поводу их качества. Если эти настроения подхватят другие производители, то Intel может и вовсе остаться наедине с референсными продуктами. Бренд "отказника" не упоминается по понятным причинам - во избежание судебных претензий к автору и производителю.

У подобного шага со стороны партнёра Intel должна быть предыстория, и она есть. Перед выпуском ARC Intel изначально советовала своим партнёрам отказаться от розничного рынка и ограничится OEM-заказчиками, что совершенно не на руку производителям. В настоящее они могут сбыть уже выпущенные ARC Alchemist только в Азии, что сильно ограничивает продажи. Это связано с тем, что европейские дистрибьюторы не проявили должного интереса к "синим" новинкам. Причиной тому стали низкие компенсационные гарантии со стороны Intel, по сравнению с устоявшимися, которые предоставляют NVIDIA и AMD. Речь идёт об RMA — гарантийному возврату производителю некачественных или неисправных изделий для ремонта, обмена или взаимозачёта. На фоне плохих отзывов от обзорщиков такой расклад отпугнул европейцев.

Автор считает, что Intel следовало бы пойти на уступки европейским покупателям, а не твёрдо верить в то, что если на товаре стоит надпись Intel, то он обязательно будет продаваться с успехом. Кроме того, текущие модели видеокарт ARC Alchemist являются "первенцами" в своём семействе после более, чем двадцатилетнего перерыва, и шероховатостей тут не избежать.

Автор утверждает, что Intel с огромным трудом нашла партнёра для запуска видеокарт ARC Alchemist в Германии, поскольку все остальные любезно отказались.

Итогом такого положения стала ещё большая неопределённость относительно будущего видеокарт ARC Alchemist. Сумеет ли Intel преодолеть возникшие барьеры и вывести новые видеокарты на широкий розничный рынок или их уделом станут OEM-сборки (готовые компьютеры)? А может производство ARC Alchemist будет и вовсе прекращено и Intel забудет о видеокартах ещё на 20 лет?

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