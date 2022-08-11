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Консалтинговая компания Jon Peddie Research (JPR), специализирующаяся на исследованиях в области высоких технологий, предоставила свой свежий отчёт по графическому подразделению корпорации Intel.
Согласно проведённому анализу, в отдел графических процессоров (GPU) с момента его создания компания Intel инвестировала уже свыше 3,5 миллиарда долларов, не получив при этом на сегодняшний день никакой прибыли. Данное подразделение является относительно новым и в финансовую отчётность оно стало включаться лишь с первого квартала прошлого года.
Аналитики полагают, что сильная конкуренция со стороны NVIDIA и AMD может заставить Intel сократить группу Accelerated Computing Systems and Graphics (AXG), что позволит ей списать все понесённые убытки. По их мнению, рынок графических процессоров является для Intel слишком враждебным и ей вряд ли удастся догнать конкурентов. NVIDIA и AMD готовятся к выпуску новых поколений своих продуктов, в то время, как Intel имеет серьёзные проблемы с выпуском даже бюджетных видеокарт ARC Alchemist.
Предположения основываются также на программе оптимизации, проводимой Intel. В своё время она отказалась производить чипы для смартфонов, а недавно продала свой портфель мобильных модемов пятого поколения (5G) компании Apple. Наилучшим стратегическим вариантом в данной ситуации может стать продажа подразделения сторонней компании, которая станет партнёром Intel.