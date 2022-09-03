Немецкий эксперт вновь поднял старый наболевший вопрос.

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Непримиримые споры о правильном способе нанесения термопасты на чип видеокарты или центрального процессора ведутся с тех пор, как пользователи начали самостоятельно обслуживать свои компьютеры и ноутбуки. Кто-то наносит каплю на центр кристалла или теплосъёмной крышки, другие чертят крестики или распределяют пасту по всей поверхности. Находятся и те, кто щедро намазывают термопасту, как масло на бутерброд. К слову, за все прошедшие годы однозначный победитель в этом вопросе так и не был выявлен.

Свою лепту в разрешение этой тяжёлой проблемы решил внести автор немецкого сайта Igor'sLAB имени себя — Igor Wallossek. Он протестировал несколько способов нанесения термопасты на кристалл референсной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080.

В начале, как водится, Игорь порассуждал о подготовке к этой щепетильной процедуре. По его мнению, наиболее чувствительными к выбору термопасты и способу её нанесения являются крупные кристаллы GPU, используемые в старших моделях, поскольку они имеют больше незаметных глазу неровностей и подвержены большей деформации от натяжения со стороны системы охлаждения и высокого нагрева.

К удалению старой термопасты он рекомендует отнестись крайне ответственно и аккуратно, поскольку находящиеся на подложке многочисленные элементы довольно легко повредить. Для нанесения на чип GPU, как он считает, лучше всего подходят термопасты с вязкой консистенцией, например Alphacool Apex, Subzero или Gelid PC Extreme, а вот хиты многих лет Arctic MX-2 и MX-4 совсем не годятся. Перед нанесением пасту лучше нагреть до температуры тела, а сам чип разогреть феном примерно до такого же уровня.

В тесте использовалось три способа нанесения: капля в центр, по всей поверхности и линия. Трудности перевода последний способ определяют, как "колбаска".

Результаты следующие.

Не стоит удивляться низким температурам в графике в принципе, ведь в своём тесте Игорь использовал систему жидкостного охлаждения с применением чиллера.

Победителем вышел метод нанесения в виде полоски по центру кристалла или та самая "колбаска". Как ни странно, последнее место занял метод сплошного заполнения, который чаще всего используют пользователи и производители видеокарт, в том числе. Кстати, при использовании штатного воздушного охлаждения разница между этими двумя способами составляла уже около 10 градусов Цельсия: температуры GPU были 69 и почти 80 градусов соответственно.

Также, по словам Игоря, эти результаты тестов справедливы и для топовых видеокарт AMD, поскольку протестированная им AMD RX 6950 XT показала то же процентное соотношение между соперниками.

Автор заявляет, что отныне при замене термопасты на видеокарте он будет придерживаться только победившего в его эксперименте метода. Здесь стоит сделать небольшую ремарку по поводу того, как он устанавливал систему охлаждения. Во-первых, устанавливая блок СЖО необходимо не скользить им по кристаллу. Затем он поочерёдно закручивал и раскручивал несколько раз то одну пару винтов крепления блока охлаждения в районе GPU, то другую, как бы раскачивая термопасту в стороны.

При этом при окончательном закручивании винтов главное их не перетянуть. Хотя, несмотря на весь свой многолетний опыт, автор в ходе тестов всё же сколол угол кристалла на своей видеокарте, что, впрочем, не нарушило её работоспособность.

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