Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
RaddaR За пост начислено вознаграждение
Igor'sLAB выявил наилучший способ нанесения термопасты на чип видеокарты — победил метод "колбаска"
Немецкий эксперт вновь поднял старый наболевший вопрос.
рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 с началом
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр

реклама

Непримиримые споры о правильном способе нанесения термопасты на чип видеокарты или центрального процессора ведутся с тех пор, как пользователи начали самостоятельно обслуживать свои компьютеры и ноутбуки. Кто-то наносит каплю на центр кристалла или теплосъёмной крышки, другие чертят крестики или распределяют пасту по всей поверхности. Находятся и те, кто щедро намазывают термопасту, как масло на бутерброд. К слову, за все прошедшие годы однозначный победитель в этом вопросе так и не был выявлен.

Свою лепту в разрешение этой тяжёлой проблемы решил внести автор немецкого сайта Igor'sLAB имени себя — Igor Wallossek. Он протестировал несколько способов нанесения термопасты на кристалл референсной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080.

В начале, как водится, Игорь порассуждал о подготовке к этой щепетильной процедуре. По его мнению, наиболее чувствительными к выбору термопасты и способу её нанесения являются крупные кристаллы GPU, используемые в старших моделях, поскольку они имеют больше незаметных глазу неровностей и подвержены большей деформации от натяжения со стороны системы охлаждения и высокого нагрева.

К удалению старой термопасты он рекомендует отнестись крайне ответственно и аккуратно, поскольку находящиеся на подложке многочисленные элементы довольно легко повредить. Для нанесения на чип GPU, как он считает, лучше всего подходят термопасты с вязкой консистенцией, например Alphacool Apex, Subzero или Gelid PC Extreme, а вот хиты многих лет Arctic MX-2 и MX-4 совсем не годятся. Перед нанесением пасту лучше нагреть до температуры тела, а сам чип разогреть феном примерно до такого же уровня.

В тесте использовалось три способа нанесения: капля в центр, по всей поверхности и линия. Трудности перевода последний способ определяют, как "колбаска".

Результаты следующие.

Не стоит удивляться низким температурам в графике в принципе, ведь в своём тесте Игорь использовал систему жидкостного охлаждения с применением чиллера.

Победителем вышел метод нанесения в виде полоски по центру кристалла или та самая "колбаска". Как ни странно, последнее место занял метод сплошного заполнения, который чаще всего используют пользователи и производители видеокарт, в том числе. Кстати, при использовании штатного воздушного охлаждения разница между этими двумя способами составляла уже около 10 градусов Цельсия: температуры GPU были 69 и почти 80 градусов соответственно.

Также, по словам Игоря, эти результаты тестов справедливы и для топовых видеокарт AMD, поскольку протестированная им AMD RX 6950 XT показала то же процентное соотношение между соперниками.

Автор заявляет, что отныне при замене термопасты на видеокарте он будет придерживаться только победившего в его эксперименте метода. Здесь стоит сделать небольшую ремарку по поводу того, как он устанавливал систему охлаждения. Во-первых, устанавливая блок СЖО необходимо не скользить им по кристаллу. Затем он поочерёдно закручивал и раскручивал несколько раз то одну пару винтов крепления блока охлаждения в районе GPU, то другую, как бы раскачивая термопасту в стороны.

При этом при окончательном закручивании винтов главное их не перетянуть. Хотя, несмотря на весь свой многолетний опыт, автор в ходе тестов всё же сколол угол кристалла на своей видеокарте, что, впрочем, не нарушило её работоспособность.

рекомендации
3060 Ti за 40 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 ASUS уже 30 тр
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#gpu #видеокарта #термопаста #способ нанесения
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 150 тысяч рублей для любых игр в QuadHD (Август)
Майнеры вновь ощущают снижение доходности на фоне обвала рынков
Imagination Tech планирует вернуться на рынок высокопроизводительных видеокарт для ПК
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Использование четырех планок памяти существенно снижает производительность процессоров Ryzen 7000
42
Жительница Австралии вместо $68 получила от биржи Crypto.com $7 200 000 и не хочет отдавать деньги
11
Есть ли смысл переходить с системы с DDR4 3600 МГц на новую с DDR5 6000 МГц - тесты в играх от BFG
13
Россия: американский самолёт-невидимку B-2 Spirit обнаружит и собьёт отечественное ПВО С-500
146
Биткоин рухнул на фоне негативных ожиданий от перехода Эфира на PoS и падения доходов майнеров
11
Игрок пожаловался на читеров в Red Dead Online в техподдержку, где ему выдали бан и ответили, что жалобы на эту тему временно не принимаются
6
NVIDIA переносит выпуск видеокарт GeForce RTX 40 на конец 2022 – начало 2023 года – Hardwaretimes
63
Акции NVIDIA обвалились на фоне запрета поставок передовых ускорителей вычислений в Китай и Россию
29
Для первой загрузки системы с Ryzen 7000 и матплатой ASRock может понадобиться до 400 секунд
24
Nvidia подтверждает грядущее падение цен на игровые видеокарты RTX 3000
17
Предполагаемая NVIDIA GeForce RTX 4080 красуется на фото
7
Сбережения жителей РФ в долларах и евро превратились в рубли – причины и последствия происходящего
12
США запретили продавать видеокарты NVIDIA и AMD в Китае и РФ – пока только серверные A100 и H100
13
Установленные 1,4 млн раз расширения Chrome отслеживают пользователей для кражи комиссионных
+
В сеть попала фотография видеокарты Nvidia GeForce RTX 4080
8
Разработан спрей, уничтожающий до 99,9% всех патогенов - в том числе и SARS-CoV-2
3
В War Thunder в ближайшем крупном обновлении добавят военные беспилотники
1
Китайские ученые создали первое в мире млекопитающее с полностью перепрограммированными генами
4
Какую видеокарту купить для God of War и Horizon Zero Dawn – 6 оптимальных GPU для эксклюзивов Sony
3
Огромную пробку из автомобилей «Яндекс Такси» организовали неизвестные злоумышленники в Москве
+

Популярные статьи

10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 3
14
Параллельная реальность производителей железа
190
Неудачные видеокарты NVIDIA, которые вы не захотите купить осенью 2022
26
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6400 XPG Caster RGB (AX5U6400C4016G-DCCARGY) объемом 32 Гбайт
62
Гид для туристов в Москву. Часть первая: Подготовка.
59
Прощай, немытая Европа – ЕС осталась без Северного потока и не получит нефть из РФ
62

Сейчас обсуждают

Роман Ильягулов
02:53
Жалко что газ жжут просто так Нет у нас глобальных хранилищ, куда можно было бы закачивать неиспользованный газ на будущее...
Газовая дубинка Путина в действии – ЕС назвал поставки газа из РФ оружием, а впереди холодная зима
Роман Ильягулов
02:50
Ну, если девайс рабочий то все равно, белый он или серый. Айпеды вроде работают стабильно, на брак напороться непросто Если конечно это новое, а не отремонтированное бу устройство
Разброс цен на одну и ту же модель Apple iPad в России превышает 100 тысяч рублей
Сергей Габриель
02:47
Без зла,на самом деле,желаю удачи с этими плашками. Они с трайдентами и близко не стояли. В статье написано "хорошие" и показаны трайденты.. а их цена 8т.за 2×8гб.
Есть ли смысл переходить с системы с DDR4 3600 МГц на новую с DDR5 6000 МГц - тесты в играх от BFG
Роман Ильягулов
02:45
Да пока и пепси с кокой никуда не делись из маркетов. То ли большой запас накупили то ли везут откуда - то параллельно. Но как стояла оригинальная кока фанта пепси на прилавках, так и стоит. На цены н...
Поддельная Coca-Cola появилась в российских магазинах
Fizik56
02:43
А Российские активы заморозить, это что тогда? Прикол такой? Я ващпе поражаюсь, как они непоколебимо не замечают, что у самих рыло в чужой сметане.
Еврокомиссия назвала цинизмом остановку Северного потока
Роман Ильягулов
02:41
Если не на сотни процентов дороже. Сейчас, к слову, цены на ССД 3.0 и 4.0 не конские, дороже, чем на Али Экспресс, но ненамного. Но новинки эти наверняка по первости раз до пяти будут дороже (500%)
PCI-Express 5.0 твердотельные накопители поступят в продажу в ноябре
Алексей Ассапов
02:38
Они уже продают. И это европейцам ни секрет. Там же люди тоже хотят богатеть.
Прощай, немытая Европа – ЕС осталась без Северного потока и не получит нефть из РФ
Алексей Ассапов
02:37
К слову эти фантики дивать не куда. На товары не поменять. Ворам в рашке оставлять смысла нет. Вот и прогматизм путина. ПС Конечно ярд лучше иметь.
Прощай, немытая Европа – ЕС осталась без Северного потока и не получит нефть из РФ
Роман Ильягулов
02:37
Ну, пусть поиграют с нашим С500, посмотрим, кто кого))
США: российское ПВО не сможет сбить американский самолёт-невидимку B-2 Spirit
Алексей Соснов
02:36
Скидки на оверпрайс это по ситилинковски
Неудачные видеокарты NVIDIA, которые вы не захотите купить осенью 2022
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем