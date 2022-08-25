Логистика Авито-доставки расширяется.

реклама

В последние годы у многих пользователей сложилось довольно предвзятое отношение к сервису Авито-доставка, через который можно отправить свой товар практически в любой населённый пункт России. Достаточно ознакомиться с соответствующей темой в конференции overclockers.ru. Довольно часто в объявлениях можно встретить требование продавцов о полной предоплате с предложением самостоятельной отправки товара через транспортную компанию или Почту России. Такой вариант редко устраивает самих покупателей, ведь они остаются без всяких реальных гарантий.

Несмотря на это, в этом году площадка Avito отмечает семикратное увеличение количества заказов через Авито-доставку и продолжает активно развивать свой сервис доставки товаров. Теперь (или вновь) пользователям Авито стала доступна отправка через службу экспресс-доставки DPD. Сотрудничество было запущено ещё в июне и сегодня партнёрское соглашение предусматривает приём посылок уже в 2000 отделениях по всей стране. В августе услуга отправки через DPD стала доступна во всех категориях товаров.

рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде 3070 за 40 тр MSI в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай -30% на 6700XT ASUS 3070 Ti за 60 тр в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 12700KF за копейки в Ситилинке 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде Рухнула цена i9 12900K на треть В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

DPD является одним из ведущих логистических операторов в России, осуществляя, в том числе международную доставку. Центральный офис DPDgroup расположен во Франции, а сама компания является дочерним предприятием почтовой службы La Poste.