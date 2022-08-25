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Пользователям Авито-доставки стала доступна отправка товаров через службу DPD
Логистика Авито-доставки расширяется.
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В последние годы у многих пользователей сложилось довольно предвзятое отношение к сервису Авито-доставка, через который можно отправить свой товар практически в любой населённый пункт России. Достаточно ознакомиться с соответствующей темой в конференции overclockers.ru. Довольно часто в объявлениях можно встретить требование продавцов о полной предоплате с предложением самостоятельной отправки товара через транспортную компанию или Почту России. Такой вариант редко устраивает самих покупателей, ведь они остаются без всяких реальных гарантий.

Несмотря на это, в этом году площадка Avito отмечает семикратное увеличение количества заказов через Авито-доставку и продолжает активно развивать свой сервис доставки товаров. Теперь (или вновь) пользователям Авито стала доступна отправка через службу экспресс-доставки DPD. Сотрудничество было запущено ещё в июне и сегодня партнёрское соглашение предусматривает приём посылок уже в 2000 отделениях по всей стране. В августе услуга отправки через DPD стала доступна во всех категориях товаров.

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DPD является одним из ведущих логистических операторов в России, осуществляя, в том числе международную доставку. Центральный офис DPDgroup расположен во Франции, а сама компания является дочерним предприятием почтовой службы La Poste.

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#авито #avito #доставка #dpd
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