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Топовая материнская плата MSI MEG X670E GODLIKE для процессоров Ryzen 7000 обещает стать эталонной
27-фазная система питания процессора и PCIe Gen 5.0.
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У каждого крупного производителя материнских плат в ассортименте имеется продукт, вобравший в себя все технические наработки инженеров компании. Почти всегда это топовое, ультимативное и крайне дорогое решение, выходящее на рынок с каждым новым поколением процессоров. Такие материнские платы являются гордостью и лицом компании, а покупатели готовы платить высокую цену либо за максимальные возможности этих плат, либо просто за факт обладания такими возможностями.

Если говорить о компании MSI, то в будущем поколении материнских плат для процессоров AMD Ryzen 7000 на трон королевы должна взойти модель MSI MEG X670E GODLIKE. Этот продукт ещё не представлен, но у ресурса Wccftech появилась возможность предварительно оценить его возможности по изображению схемы платы.

Размеры платы составят 305 x 288 мм, что несколько уже стандарта E-ATX (305 × 330 мм), но шире обычного ATX (305 × 244 мм).

Система питания процессора будет насчитывать 27 фаз по схеме 24 + 2 + 1 (вероятно 12+2+1) с полевыми МОП-транзисторами на 105 А. Питание VRM будет осуществляться через два 8-контактных разъема. Также на плате будут присутствовать 24-контактный разъем ATX, один 6-контактный разъем для питания линий PCIe (внизу) и один 6-контактный разъем, предназначенный для питания двух разъёмов USB 3.2 Gen2x2, 20 Гбит/с, Type-C для передней панели, с функцией зарядки (60 Вт).

Кроме того, на схеме отчётливо видны посадочные места для распайки двух чипсетов X670E.

Поддержку оперативной памяти стандарта DDR5 ёмкостью до 128 ГБ обеспечат 4 слота. Вряд ли обойдётся без поддержки профилей AMD EXPO для разгона памяти в несколько кликов.

Слоты расширения представлены следующей схемой:

- 8 портов SATA-III;

- три слота PCIe Gen 5.0 x16 (x16/x8/x4 - электрические), работающие в режимах x16/x0/x4 или x8/x8/x4;

- как минимум четыре слота M.2 с поддержкой безвинтового крепления, включая один слот PCIe Gen 5 x4, работающий от линий центрального процессора Ryzen 7000, и три слота Gen 4 x4, работающие от чипсета. Все накопители будут иметь радиаторы охлаждения в рамках технологии «M.2 Shield Frozr».

Также на плате присутствует множество разъёмов для подключения вентиляторов, RGB-подсветки и внешних устройств.

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Опытный энтузиаст или специалист может для себя разглядеть на схеме и иные особенности, а прочим пользователям остаётся ждать официального релиза материнской платы MSI MEG X670E GODLIKE, которая вряд ли сможет кого-либо оставить равнодушным, пусть даже если они не намерены её приобретать.

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#msi #материнская плата #ryzen 7000 #am5 #meg x670e godlike
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вполне логично для вас
Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"
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