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РБК: суд отклонил иск youtube-блогера Юрия Дудя и оставил его в статусе иноагента
Доводы исца суд счёл неубедительными.
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Несмотря на все скандалы произошедшие в 2022 году с принадлежащим корпорации Google видеохостингом YouTube, он до сих пор не заблокирован на территории России и доступен для её жителей. Наиболее пострадавшими от действий самой площадки вполне можно считать многочисленных российских блогеров, лишившихся дохода из-за отмены монетизации на своих каналах. Но это не единственная трудность, поджидавшая некоторых из них.

В середине апреля известный YouTube-блогер Юрий Дудь, имеющий свыше 10 миллионов подписчиков, был внесен в список СМИ-иноагентов за распространение информации от других СМИ-иноагентов и получение денег за размещение рекламы на своём канале.

Все лица, признанные иноагентами обязаны производить соответствующую маркировку своих материалов. За невыполнение требований предусмотрен штраф. Кроме того, иноагенты обязаны отчитываться перед контролирующими органами о своей работе и о том, на что были потрачены полученные из-за рубежа деньги.

В начале лета Юрий Дудь попытался оспорить решение о внесение его в реестр иноагентов, подав иск в московский суд с требованием снять с него этот статус. В ходе заседания сторона Дудя заявила, что Минюст не уведомил его надлежащим образом о внесении в список. Кроме того, по мнению блогера, монетизация за рекламу является сервисной функцией, а значит не содержит признаков уникальности.

Тем не менее, несмотря на все доводы, в удовлетворении иска к Министерству юстиции РФ Дудю вчера было отказано и он продолжит свою деятельность в статусе СМИ-иноагента.

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Источник: РБК

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#youtube #дудь
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