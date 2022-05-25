Новое поколение материнских плат с DDR5 и PCIe 5.0.

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Крупнейшая международная выставка, посвященная IT-достижениям, Computex 2022 продолжится до 27 мая. В этом году мероприятие имеет смешанный онлайн и физический режим участия. Последний проводится в выставочном центре Nangang, расположенном в столице Тайваня.

Компания Gigabyte привезла образцы своих материнских плат для процессоров Ryzen 7000, которые должны дебютировать осенью этого года. Её представители рассказали подробности о новинках журналистам ресурса Techpowerup.

На стенде Gigabyte демонстрировались четыре материнские платы на чипсетах X670E и X670, с поддержкой DDR5:

— X670E Aorus Xtreme,

— X670E Aorus Master,

— X670E Aero D и X670,

— X670 Aorus Pro AX.

К сожалению, материнских плат на более бюджетном чипсете B650 не было. Но в этом поколении ценовой ассортимент обещает быть запутанным и некоторые продукты на чипсете B650(E) могут стоить так же, как модели на чипсете X670. Определять цену будет не только сегмент позиционирования, но и наличие функций, ведущих к удорожанию производства. Считается, что разъёмы с поддержкой нового стандарта PCIe 5.0 потребуют качественных изменений при создании материнской платы.

Сразу стоит напомнить об отличиях в чипсетах X670E (Extreme) и X670. Первый способен обеспечить поддержку полноценного слота PCIe 5.0 x16 для видеокарты и слота PCIe 5.0 для SSD-накопителя M.2. Платы на чипсете X670 без обозначения "E" предложит новый стандарт PCIe 5.0 только для SSD, тогда как для видеокарты будет использоваться уже не передовой PCIe 4.0 x16.

Настало время вернуться к стенду. Первое, что привлекло внимание журналистов, это отсутствие маркировки "E" на самих платах. Становится ясно, что перед нами ранние образцы и они выпущены до того, как AMD дала производителям разъяснения по различиям в версиях своих чипсетов.

X670 Aorus Pro AX

Материнская плата X670 Aorus Pro AX (также будет выпущен её упрощённый и более дешёвый аналог серии Elite) наделена одним слотом для видеокарты PCIe 4.0 x16. Ниже расположены слоты PCIe 4.0 x4 и PCIe 3.0 x2 в физической корпусировке x16. Для твердотельных накопителей имеются один слот PCIe 5.0 M.2 и три слота PCIe 4.0 M.2. В наличии два порта USB-C 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) и один USB-C 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с). Система питания имеет схему питания 16+2+2 (90A). Присутствует порт Ethernet 2,5 Гбит/с на чипе Intel и WiFi 6E. Остальное оснащение можно также назвать достаточным.

В рознице эта модель будет стоить чуть больше 300 долларов США.

Далее идёт X670E Aero D, предназначенная для создателей контента или всех тех, кому важно горячее подключение к внешнему хранилищу.

X670E Aero D

Здесь и видеокарта и SSD будут иметь режим PCIe 5.0. Присутствующий хост-контроллер ASMedia ASM4242 обеспечивает поддержку USB4 с DP Alt Mode и Thunderbolt 3.

Фотография обратной стороны отлично демонстрирует расположение обоих чипсетов.

Gigabyte взяла на вооружение функцию, ранее опробованную компанией Asus - кнопка открытия защёлки в слоте для видеокарты.

Стоить такая плата будет не дороже 400 долларов США.

Следующая — X670E Aorus Master.

X670E Aorus Master

Чип поддержки USB4 убран в пользу второго слота PCIe 5.0 M.2. Система питания CPU также со схемой 16+2+2, но со сборками на 105 А. В остальном плата мало чем отличается от Aero D.

Её цена - 360 долларов США.

Наконец, флагманская X670E Aorus Xtreme, вобравшая в себя все достоинства предыдущих моделей.

X670E Aorus Xtreme

VRM 18 фаз (105 А) и до четырех слотов PCIe 5.0 M.2 (при ограничении слота видеокарты до 8 линий). 10-гигабитный Ethernet и цена в районе 500 долларов.

На всех моделях нельзя не отметить массивные многоуровневые радиаторы для M.2 накопителей PCIe 5.0 — очевидно, что SSD нового поколения будут горячими.

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Поскольку все представленные образцы не являются товарными, то перед поступлением в продажу некоторые их функции и цены могут претерпеть небольшие изменения.