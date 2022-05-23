Удивительная видеокарта по удивительной цене.

реклама

Когда компания AMD выпустила видеокарты Radeon RX 6500 XT многие пользователи-геймеры выказали своё негодование по поводу направления развития ультрабюджетных игровых дискретных ускорителей. Ещё бы, ведь RX 6500 XT, имея всего 1024 потоковых процессоров, 4 ГБ видеопамяти, получила 64-битную шину с урезанными до 4 линий интерфейсом PCI-E 4.0. Всё это неминуемо сказалось на производительности видеокарты, подключаемой к разъёму видеокарты PCI-E 3.0, который чаще всего встречается в бюджетных системах. Сюрпризы в виде отсутствия аппаратного декодирования AV1 и кодирования H.264 тоже вряд ли пришлись к месту.

Тем не менее есть категория покупателей, которых все эти параметры устраивают, поскольку большего они от видеокарты не требуют. Не смущает их и, как обычно, весьма далёкая от рекомендованной цена в российской рознице. Честно говоря, с большой долей вероятности такой пользователь собирает компактную систему на современной платформе под обозначенные задачи.

Возможно, судить выбор других пользователей по своим критериям не является верным. Вероятно посчитав также, компания AMD выпустила ещё более урезанную и бюджетную видеокарту - AMD Radeon RX 6400. Это те же ядра, только меньше: 768 вместо 1024. У RX 6400 более низкие тактовые частоты GPU, а в остальном всё, как у RX 6500 XT.

По сравнению с предшественницей рекомендованная цена новинки снижена с 200 до 160 долларов США. В российской рознице на данный момент доступна модель GIGABYTE AMD Radeon RX 6400 (GV-R64D6-4GL) за 19 990 рублей.

анонсы и реклама RTX 3070 за 80тр в Ситилинке RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде 3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену 3080 Ti дешевле 120 тр в XPERT.RU <b>RTX Ti 3070 почти за 80 тр</b> в XPERT.RU 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf RTX 4000 в продаже за 100тр 3070 Ti MSI Gaming - 82тр в XPERT.RU 3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке

Это низкопрофильное решение, подтверждающее догадки о компактных системах. Видеокарта не требует подключения кабеля дополнительного питания и способна довольствоваться блоком питания с рекомендованными 350 Вт. За охлаждения отвечают два небольших вентилятора, обдувающие алюминиевый радиатор.