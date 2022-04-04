Новые процессоры Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 5500 от AMD практически не уступают в играх более дорогому Ryzen 5 5600X.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Как известно, компания AMD расширяет свою линейку процессоров на архитектуре Zen3 моделями Ryzen R5 5500, R5 5600 и R7 5700X. Официально новинки поступят в продажу уже 8 апреля, а сегодня снят запрет на публикацию обзоров, чем не преминул воспользоваться сайт Tomshardware, проведший тест игровой производительности первых двух из вышеупомянутых процессоров.

реклама

Шестиядерный двенадцатипоточный процессор AMD Ryzen 5 5600 на ядре Vermeer в режиме Boost способен работать на частоте 4,4 ГГц при потреблении 65 Вт, обладая кешем L3 в 32 МБ. Младший Ryzen R5 5500 на ядре Cezanne отличается чуть более низкой частотой в 4,2 ГГц и вдвое меньшим объёмом кеша L3.

В соперники красным игрокам были выбраны процессоры из синей команды в виде "камней" Intel Core i5-12400 (6C/12T, 4,4ГГц, 65-117Вт) и Core i3-12100 (4C/8T, 4,3ГГц, 60-89Вт). Ну и конечно же не обошлось без сравнения со старшим Ryzen 5 5600X. За графическую часть отвечала видеокарта Nvidia GeForce RTX 3090.

При стандартных настройках Core i5-12400 лишь на 2% быстрее, чем Ryzen 5 5600 в игровых тестах в разрешении 1080p. При повышении до 1440p разница нивелируется. Цена модели Core i5-12400 при этом составляет 192 доллара ($167 за модель i5-12400F) против 199 долларов за R5 5600 и 159 долларов за R5 5500.

Что касается старшего собрата Ryzen 5 5600X, то отставание от него у R5 5600 составляет 3 и 1% в одноядерном и многопоточном тесте соответственно.

анонсы и реклама Core i5 11600K <b>втрое</b> подешевел 455 000р скидка на топ карту NVIDIA i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> RTX 3060 подешевела в ДВА раза В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке

Отдельным вопросом остаётся цена и доступность новинок для россиян на китайских торговых площадках и в отечественных магазинах.