Как известно, компания AMD расширяет свою линейку процессоров на архитектуре Zen3 моделями Ryzen R5 5500, R5 5600 и R7 5700X. Официально новинки поступят в продажу уже 8 апреля, а сегодня снят запрет на публикацию обзоров, чем не преминул воспользоваться сайт Tomshardware, проведший тест игровой производительности первых двух из вышеупомянутых процессоров.
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Шестиядерный двенадцатипоточный процессор AMD Ryzen 5 5600 на ядре Vermeer в режиме Boost способен работать на частоте 4,4 ГГц при потреблении 65 Вт, обладая кешем L3 в 32 МБ. Младший Ryzen R5 5500 на ядре Cezanne отличается чуть более низкой частотой в 4,2 ГГц и вдвое меньшим объёмом кеша L3.
В соперники красным игрокам были выбраны процессоры из синей команды в виде "камней" Intel Core i5-12400 (6C/12T, 4,4ГГц, 65-117Вт) и Core i3-12100 (4C/8T, 4,3ГГц, 60-89Вт). Ну и конечно же не обошлось без сравнения со старшим Ryzen 5 5600X. За графическую часть отвечала видеокарта Nvidia GeForce RTX 3090.
Что касается старшего собрата Ryzen 5 5600X, то отставание от него у R5 5600 составляет 3 и 1% в одноядерном и многопоточном тесте соответственно.
Отдельным вопросом остаётся цена и доступность новинок для россиян на китайских торговых площадках и в отечественных магазинах.